30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Oklahoma City Thunder ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Oklahoma City Thunder !

Sam Presti avait lancé la grande opération reconstruction et les chouchous du Paycom Center (en vrai, Chesapeake Energy Arena) n’ont pas fait défaut au maître incontesté des petites boules de draft. Un Shai Gilgeous-Alexander abonné à l’infirmerie la moitié de l’année, un Al Horford au placard et une classe biberon qui a finalement eu tout le temps de se faire les dents dans une fin de saison aux faux airs de Bérézina. Nous revoilà pour une nouvelle saison et à quoi s’attendre désormais ? Des victoires, il ne devrait pas y en avoir tant que ça mais on pourra au moins mater les progrès des jeunes talents comme Aleksej Pokuševski, Théo Maledon, Darius Bazley, Luguentz Dort ou encore le petit nouveau Josh Giddey, le tout drivé par un SGA qui va continuer à grandir en tant que leader. L’apprentissage se poursuit dans l’Oklahoma, rien ne presse.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 du Thunder d’Oklahoma City. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !