Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview du Oklahoma City Thunder !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Parmi les projets jeunes en NBA, celui du Thunder est assurément dans le Top 3 des plus excitants. Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Jalen Williams, Ousmane Dieng, Lu Dort et désormais Chet Holmgren, cette joyeuse équipe U23 a tout pour plaire et nous plait déjà. A la frontière du play-in la saison passée, l’objectif sera cette fois-ci de continuer à grandir en apportant son lot de victoires supplémentaires, tout en installant SGA parmi les meilleurs joueurs du monde et Chet Holmgren parmi ses meilleurs espoirs. Quid de la hiérarchie au relais du meneur canadien ? Mark Daigneault a-t-il plus d’un tour dans son sac ? La jungle de l’Ouest est-elle encore un peu trop sauvage pour ces jeunes joueurs ? On tente de répondre à ces questions et d’autres, on se projette du mieux qu’on peut alors envoyez la preview et roulez jeunesse !