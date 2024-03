Faciles vainqueurs des Grizzlies la nuit dernière, le Thunder profite des défaites des Wolves et des Clippers pour s’installer seul à la première place de la Conférence Ouest. Au vu de leur forme actuelle ils pourraient bien y rester et ça, il fallait le sortir sans trembler du menton en octobre.

Parmi les 45 victoires que OKC compte déjà cette saison, celle contre les Memphis Grizzlies ce dimanche ne restera pas la plus mémorable. Il n’aura pas fallu longtemps à Shai Gilgeous-Alexander et les siens pour virer en tête (64-43 à la mi-temps), et un troisième quart-temps très sérieux leur a rapidement permis de vendre la peau des ours. + 34 en à 12 minutes de la fin, on envoie les jeunes !

Sauf qu’à OKC, on le rappelle, les cadres et les jeunes… c’est la même chose. Menés par le trio SGA (25 ans), Chet Holmgren (21 ans) et Jalen Williams (22 ans), le groupe affiche pourtant un sérieux et une maturité assez exceptionnels.

Les joueurs de banc, dont un excellent Cason Wallace, ont profité du blowout d’hier pour se faire plaisir, et les voyants sont presque tous verts dans l’Oklahoma. Huit victoires sur les dix derniers matchs, toujours Top 3 en attaque et meilleure équipe en pourcentage à 3-points cette année, venez les chercher.

Ironie de l’histoire, c’était bien les Grizzlies qui avaient infligé à OKC la plus large défaite de l’histoire de la ligue en 2021, il y a deux ans et demi. Depuis ? On dirait bien que de l’eau a coulé sous les ponts…

Seul petit point noir dans la soirée d’hier, Jalen Williams est sorti dès le début du deuxième quart à cause d’une alerte à la cheville. Pas encore de nouvelles concernant la nature et la gravité de la blessure. En ce qui concerne la fin du mois de mars du côté d’Oklahoma ? Jugez plutôt :

Réception du Jazz

Déplacement à Toronto

Déplacement à Milwaukee

Déplacement à la Nouvelle Orléans

Réception de Houston

Réception de Phoenix

Deux matchs qui semblent très abordables avant un enchaînement à prendre au sérieux, sachant qu’au mois d’avril, Boston et Milwaukee sont sur la liste du groupe de Mark Daigneault. Mais sur la lancée d’une magnifique saison, OKC peut légitimement prétendre à garder les rênes de l’Ouest. La dernière fois que c’était arrivé ? La saison 2011-12, et un certain trio Durant – Westbrook – Harden avait mené le Thunder jusqu’aux Finales NBA.

Depuis cette nuit donc, OKC est officiellement sur le trône de l’Ouest, avec une victoire d’avance sur le second pour la première fois de la saison . A 24 ans de moyenne d’âge. La deuxième équipe la plus jeune de la ligue ? Eux on ne leur parle pas de régence.