Une fin de saison chargée attend Giannis Antetokounmpo. L’intérieur des Bucks est en mission pour essayer d’aller décrocher un deuxième titre NBA et, après cela, il pourrait jouer le tournoi de qualifications pour les Jeux Olympiques avec son équipe nationale.

La Grèce et les Jeux Olympiques sont historiquement extrêmement liés. C’est à Athènes, en 1896, que l’événement sportif le plus prestigieux de l’ère moderne a été lancé en hommage à une tradition de la Grèce antique. Athènes, c’est aussi là où Giannis Antetokounmpo a grandi, plus précisément dans le quartier de Sepolia, dans le nord-ouest de la capitale. Le joueur des Milwaukee Bucks a sillonné la ville et y a vu l’empreinte laissée, aujourd’hui encore, par les JO, il en connaît donc parfaitement l’importance pour son pays. Pourtant, il n’a encore jamais eu la chance de participer à cette compétition, une phrase qui pourrait ne plus être d’actualité dans quelques mois.

Giannis Antetokounmpo s’est exprimé à ce sujet auprès du média grec Amerikanos 24 :

“J’adorerais jouer les Jeux Olympiques. C’est encore loin, dans quatre ou cinq mois. Je ne vais pas vous mentir, je n’y pense pas encore. Bien sûr, je regarde mes coéquipiers jouer. J’ai vu leur victoire contre les Pays-Bas (74-72). Ils ont renversé le match en défendant bien dans les dernières minutes, ils ont fait circuler le ballon, ont eu des tirs ouverts et ont très bien joué.” “C’est le rêve de tout athlète d’être dans le village olympique, de porter le drapeau grec sur sa poitrine, de vivre l’expérience avec ses coéquipiers et d’essayer de faire de son mieux pour l’équipe. J’espère que Dieu me bénira et que je pourrai le faire.”

Il faudra peut-être que quelqu’un dise au joueur des Bucks que la première partie de la compétition se déroulera à Lille et donc que flâner dans le village olympique n’est pas forcément prévu pour les basketteurs. Mais avant même d’avoir la chance de visiter les Hauts-de-France et de déguster un Welsh dans les rues de Roubaix, les Grecs doivent encore se qualifier pour l’évènement.

Pour se rendre aux Jeux Olympiques, Giannis Antetokounmpo devra notamment barrer la route de Luka Doncic. Lors du tournoi de qualification qui se déroulera du 2 au 7 juillet prochain, une seule des six équipes qui lutteront à Athènes obtiendra son ticket pour Villeneuve d’Ascq. La Grèce, à domicile, sera opposée à la République Dominicaine, l’Egypte, la Slovénie, la Croatie et la Nouvelle-Zélande.

“J’aimerais que nous jouions bien lors du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Je crois qu’en 2016, nous avions une chance de nous qualifier contre la Croatie, mais nous avions perdu. C’est la fois où j’ai été le plus proche de disputer les Jeux.”

Les Grecs s’étaient inclinés 66 à 61 contre une équipe menée par Bojan Bogdanovic et Dario Saric.

La Grèce ne s’est pas qualifiée pour les JO depuis 2008 à Pékin, compétition au cours de laquelle ils avaient terminé à la cinquième position, le meilleur résultat de leur histoire.

Giannis Antetokounmpo semble motivé à l’idée de se rendre dans le Nord en juillet. Une phrase qui, sortie de son contexte, serait extrêmement surprenante. Une bonne nouvelle pour le peuple grec et pour les fans de basket-ball dans le monde… sauf peut-être en Slovénie.

Source texte : Amerikanos 22