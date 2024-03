Après la victoire en prolongations de l’Elan Chalon face à l’ASVEL hier soir (88-87), une cérémonie a eu lieu pour honorer la carrière de Thabo Sefolosha, passé par le club entre 2002 et 2005, et retirer son numéro 9.

En tant que premier joueur issu du centre de formation à être drafté en NBA (13° pick en 2006), il était normal que le club de Saône-et-Loire rende hommage à sa légende en faisant monter son numéro 9 tout en haut du Colisée de Chalon-sur-Saône. De nombreux témoignages vidéos ont rendu la soirée spéciale pour l’ancien partenaire de backcourt de Russell Westbrook. Il est le troisième chalonnais après Blake Schilb (n°11) et Ilian Evtimov (n°12) à voir son maillot retiré par l’Elan. Il faut dire que l’international Suisse avait été marquant dans l’histoire de l’Elan. All-Star en LNB à seulement 20 ans, il a fait l’honneur à son pays de devenir en 2007 le premier joueur suisse à intégrer la NBA.

Une journée qui rentre dans l’histoire ! ✍️

On commence cette matinée avec la conférence de presse en compagnie de Thabo Sefolosha ainsi que l’inauguration de notre nouveau couloir du centre de formation !#RougeEtBlanc #ElanHistory pic.twitter.com/yct6o3EnTp

— Elan Chalon (@ELANCHALON) March 10, 2024



Dans la grande ligue, l’arrière disputera pas moins de 965 matchs au total, 19 séries de Playoffs et une finale NBA en 2012 avec le Thunder de Russell Westbrook, Kevin Durant, Serge Ibaka et James Harden. En 2010, il a même droit à une sélection dans la All-Defensive 2nd team à côté de Tim Duncan et Dwyane Wade. Pas mal comme compagnie. Il faut dire que le couteau suisse était un sacré spécialiste défensif qui interceptait à foison et arrivait parfaitement à tenir le rythme des contre-attaques supersoniques de Russ, quand il ne sauvait pas des femmes de la noyade.

𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘀 𝗧𝗵𝗮𝗯𝗼 👏

This Sunday, Thabo Sefolosha’s #9 jersey will be retired in Chalon.

Well done Thabo for this great achievement 😍#WeAreSwissBasketball pic.twitter.com/2lDcHSfCMF

— Swiss Basketball (@Swiss_Basket) March 8, 2024



La grande carrière de Thabo Sefolosha se devait d’être récompensée, c’est désormais chose faite en ce qui concerne les Chalonnais. Le numéro 9 est au plafond, l’hommage a été rendu et c’est toute la Suisse qui est fière de son défenseur d’élite. Et un soir de victoire au buzzer, s’il vous plait.

FOR THE WIIIIIIN 🔥🤯

Antoine Eito offre la victoire à l’@ELANCHALON dans les derniers instants de la prolongation 🥵️#BetclicELITE @skweektv pic.twitter.com/Siy06TuGSW

— LNB (@LNBofficiel) March 10, 2024