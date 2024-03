Résumé de la nuit en NBA : le Thunder est désormais seul en tête à l’Ouest !

Pas mal de choses se sont passées cette nuit en NBA ! De l’historique, un match naze de chez naze, mais aussi, et on aime beaucoup moins, une sale blessure… On vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit

Clippers – Bucks : 117-124 (stats)

Hawks – Pelicans : 103-116 (stats)

Heat – Wizards : 108-110 (stats)

Magic – Pacers : 97-111 (stats)

Kings – Rockets : 104-112 (stats)

Knicks – Sixers : 73-79 (stats)

Cavs – Nets : 101-120 (stats)

Thunder – Grizzlies : 124-93 (stats)

Lakers – Wolves : 120-109 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Un grand Giannis Antetokounmpo, un super Damian Lillard. Ça donne 69 points à deux, et une victoire dans le money time face aux Clippers, privés de Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook.

Les Pelicans ont tranché : ils sont les meilleurs volatiles de NBA. Et dans le même temps, ça avance silencieusement vers les Playoffs. Quel kiff !

Les Wizards ont encore gagné. Rien ne va plus à Washington.

Nouvel écart pour le Magic, qui laisse une précieuse victoire en route face aux Pacers. Attention en cas de tie-breaker début avril…

Très grosse victoire des Rockets, avec la manière, à Sacramento. Pourtant, le succès est très amer : Alperen Sengun s’est blessé juste avant la fin du match, et ça semble très sérieux…

Un match bien pourri entre Knicks et Sixers, plus petite marque NBA de la saison. En plus, ça s’est embrouillé.

Les Nets ont gagné, dans le remake du NBA Paris Game face aux Cavaliers.

Le Thunder réalise une belle opération au classement en défonçant les Grizzlies. Ils sont désormais seuls en tête de l’Ouest !

Les Lakers ont fumé les Wolves avec un quatrième quart-temps de patron.

Anthony Davis a posé une ligne de stats juste historique.

Rudy Gobert n’a pas joué, et en plus a ramassé 100 000 dollars d’amende de la NBA pour ses propos sur les arbitres. La tuile totale.

Les Français de la nuit en NBA

Rudy Gobert s’est pris 100 000 dollars d’amende.

Bilal Coulibaly a inscrit 11 points, 4 rebonds, 4 passes, 1 contre et 2 interceptions, à 4/8 au tir face au Heat.

0 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions pour Nicolas Batum contre New York.

Le highlight de la nuit

Serbian magic by Vasilije Micic and Aleksej Pokusevski🇷🇸😲

— BasketNews (@BasketNews_com) March 10, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

#TTFL Top 30

➡️ Deck #20 | Pick #130

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) March 11, 2024

Les classements

