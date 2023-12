Six petits matchs la nuit dernière en NBA, et quelques enseignements à tirer en cette fin d’année. Le plus essentiel d’entre eux ? Le Thunder rime avec fraicheur.

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Toujours privés de Joel Embiid, les Sixers ont travaillé le Magic au corps pour finalement le mettre à terre au dernier quart. Mention spéciale aux grognards de la bande.

Scottie Barnes a joué meneur et Dennis Schroder est sorti du banc du Raptors, depuis le temps qu’on en parlait. Résultat ? Victoire de 30 points, face aux très nuls Wizards mais on prend quand même.

Tarif habituel pour les Bucks avec 144 points inscrits et une victoire à Brooklyn. Tout le monde est heureux, sauf ceux qui ont pris Lillard en TTFL.

27 points, 10 rebonds et 16 passes pour Kevin Durant à Houston, qui a dit que les Suns avaient besoin d’un meneur ?

Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander ont été monstrueux face aux Knicks (36 pions chacun), Chet Holmgren a été solide lui aussi, et le Thunder reste accroché à sa deuxième place à l’Ouest. Qu’elle est belle cette jeunesse.

Caris LeVert et les Cavs ont retourné les Mavs en fin de match, malgré la nouvelle soirée Doncitchienne de Luka (39/7/6/2/2)

Les Français de la nuit en NBA

Pas de Nicolas Batum face au Magic, ça prépare le 31 au calme

Pas de Théo Maledon avec les Suns, probablement que KD ne sait même pas qu’il a signé

Pas d’Evan Fournier contre le Thunder

Pas d’Ousmane Dieng ni d’Olivier Sarr contre les Knicks

ALLELUIA, un Français a joué en NBA cette nuit, et c’est… Bilal Coulibaly (10/4/2 en 25 minutes)

Le highlight de la nuit, c’est 2,30 minutes de fraicheur

The explosive OKC duo of SGA and Jalen Williams combined for 72 PTS in the Thunder’s win over the Knicks 🌩️

SGA: 36 PTS, 8 AST, 7 REB

Jalen: 36 PTS, 5 3PM, 76% FG pic.twitter.com/nFcOEapW3c

— NBA (@NBA) December 28, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #10 | Pick #60#NBA pic.twitter.com/62hjOdAuRJ

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) December 28, 2023

Les classements

Le programme de ce soir