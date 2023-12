NBA – Le récap du jour : les Pistons rois de la lose

La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Joel Embiid sera une nouvelle fois absent ce soir contre Orlando à cause de son bobo à la cheville. (Source : ESPN)

Touché à l’aine, Nikola Vicevic (Bulls) sera absent entre 7 et 10 jours minimum. (Source : The Athletic)

La vente des Dallas Mavericks a été approuvée par le NBA Board of Governors. Les Mavericks, qui appartenaient à Mark Cuban, sont désormais officiellement sous le contrôle des familles Adelson et Dumont. Mais Cuban devrait garder la main sur les opérations basket.

Suspendu indéfiniment par la NBA et suivant actuellement un programme d’aide psychologique, Draymond Green fait des points réguliers sur Zoom avec des dirigeants de la Ligue, des Warriors et de l’association des joueurs. Des points qui permettent de mesurer les progrès de Green dans l’optique d’un retour sur les parquets. Selon ESPN, Draymond pourrait revenir après avoir passé entre 11 et 13 matchs loin des terrains.

Toujours très attaché à sa franchise de cœur, les Sixers, Allen Iverson aimerait avoir un vrai rôle au sein de l’organisation. “Ce serait pour plusieurs choses. Comme parler aux joueurs et être là pour eux s’ils veulent me parler. Je veux être là pour leur donner des conseils” a notamment déclaré AI. Sera-t-il entendu ? (Source : CBS News Philadelphia)

