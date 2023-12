Habitué à évoluer en sortie de banc chez les Bulls, Andre Drummond a profité de l’absence de Nikola Vucevic pour connaître sa première titularisation de la saison… et pour bouffer les Hawks par la même occasion.

24 points et 25 rebonds.

En l’espace d’une soirée, Andre Drummond s’est rappelé au bon souvenir de ses années Pistons quand il enchaînait les matchs en 20-20. Désormais back-up de Nikola Vucevic aux Bulls, le pivot de 30 ans ne noircit plus les feuilles de stats sauf circonstances exceptionnelles. Comme hier : titulaire, 39 minutes de jeu, les Hawks en face.

C’est son 45e match en 20-20 de toute sa carrière. C’est simple, personne ne fait mieux parmi les joueurs en activité.

“Je pense toujours que je suis un titulaire dans cette ligue. Mais j’accepte mon rôle et j’essaye de faire de mon mieux.” – Andre Drummond

Qu’il soit encore ou non un pivot titulaire dans la NBA d’aujourd’hui, Drummond a en tout cas montré qu’il sait répondre présent quand son équipe a besoin de lui. Et les Bulls risquent justement d’avoir besoin de lui encore un peu.

Touché à l’aine, Nikola Vucevic est en effet absent jusqu’à nouvel ordre (selon ESPN). Traduction : il risque de rater plusieurs matchs en plus de celui de cette nuit, et d’autres titularisations sont sûrement à venir pour Andre Drummond. Au menu lors des prochains matchs ? Les Pacers (ça va) puis les Sixers de Joel Embiid à deux reprises (aie aie aie).

La feuille de stats complète d’Andre Drummond cette nuit