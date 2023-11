Billy Donovan n’est pas en danger chez les Bulls…

Sur quatre défaites consécutives et affichant un terrible bilan de 5 victoires pour 13 défaites, les Bulls se rapprochent de plus en plus du fond. Mais alors que des changements pourraient bientôt avoir lieu à Chicago, Billy Donovan devrait rester le coach des Taureaux.

Arrivé sur le banc des Bulls en 2020, Billy Donovan n’est pas menacé malgré les résultats claqués de Chicago en ce moment.

C’est en tout cas ce qu’indique l’insider des Bulls K.C. Johnson (NBC Sports Chicago), ce dernier assurant que Donovan est à la fois “apprécié et respecté” par le management de la franchise.

Billy Donovan’s job is ‘safe,’ per @KCJHoop

“[Billy Donovan] is liked and respected by both ownership and management and also has multiple years left on his extension. While it has happened in recent situations like Fred Hoiberg and Jim Boylen, the Reinsdorfs typically don’t… pic.twitter.com/cmD2v98iL1

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 27, 2023

C’est à se demander si Billy Donovan possède des dossiers compromettants sur les Reinsdorf ou le boss des opérations basket Arturas Karnisovas, car on ne peut pas dire que son travail soit convaincant sur le banc de touche. Outre les défaites, Chicago pratique un jeu triste au possible malgré le talent certain qui existe dans ce groupe. On parle d’une équipe qui possède un trio DeMar DeRozan – Nikola Vucevic – Zach LaVine et qui n’est que 27e à l’efficacité offensive, tout en étant médiocre en défense (21e efficacité défensive).

De plus, Billy Donovan ne semble pas faire l’unanimité dans son vestiaire. La relation entre le coach et Zach LaVine semble assez tendue depuis plusieurs mois, ce dernier n’ayant jamais digéré le choix de Billy de le mettre sur le banc dans le money time d’un match serré en début de saison dernière. On sait aussi que Vucevic a exprimé des signes de frustration envers son entraîneur en tout début de saison, mécontent de son rôle au sein de l’attaque. Bref, on se demande si l’équipe répond encore au discours de Donovan, surtout au vu des prestations actuelles.

Mais peu importe la réponse à cette question, on semble plus se diriger vers une explosion du roster que vers un changement d’entraîneur (bien que le staff pourrait bouger). Billy Donovan est encore sous contrat pour plusieurs saisons et les dirigeants des Bulls n’ont pas trop envie de payer deux entraîneurs à la fois en le virant du banc. Traduction : autant continuer dans la médiocrité.

Fans des Bulls, on ne sait pas trop quoi vous dire, à part bon courage…

__________

Source texte : NBC Sports Chicago