Quand Paul Reed traite Anthony Davis de “gros floppeur”…

Ce soir, les Sixers accueillent les Lakers pour une affiche qui promet de faire quelques étincelles. Surtout après les propos de Paul Reed concernant Anthony Davis…

Un peu de trashtalking avant un match NBA, on prend tous les jours.

À quelques heures de l’entre-deux opposant Joel Embiid à Anthony Davis, ce dernier vient de se prendre un missile complètement inattendu de la part de Paul Reed. Voici ce que l’intérieur remplaçant des Sixers a répondu quand un journaliste d’ESPN l’a interrogé sur les clés pour bien défendre AD.

“C’est un gros floppeur, dont il faut s’assurer de ne pas être en foul trouble en début de match. Vous ne pouvez pas être trop agressif. Parce que vous savez, il va s’agiter. Donc il faut vraiment éviter les fautes.”

Eh bah, ça tire à balles réelles du côté de Philadelphie.

Pas forcément réputé pour être un “gros floppeur”, Anthony Davis est plutôt critiqué pour son manque d’agressivité lors de certains matchs, comme lorsqu’il a été limité à seulement 10 points en 10 tirs contre Dallas l’autre jour. On parle également d’un intérieur qui tourne à moins de 6 lancers-francs en moyenne cette saison. Pas sûr donc que Paul Reed tape dans le mille avec sa déclaration, mais on salue le culot du bonhomme qui – on le rappelle – évolue avec un certain Joel Embiid dans l’équipe.

Attention néanmoins au retour de flamme, surtout qu’Anthony Davis (32 points – 13 rebonds) reste sur une performance XXL face à raquette de Cleveland…

Paul Reed woke up and chose violence today 😂 https://t.co/RQ9MIVaI1F

— Thiago (@ThiagoPHL) November 27, 2023