Jamal Murray (Nuggets) de retour cette semaine ?

Absent des parquets depuis début novembre à cause d’un bobo aux ischios, Jamal Murray devrait rapidement retrouver sa place au sein d’une équipe de Denver en difficulté sans lui.

C’est Shams Charania de The Athletic qui donne le sourire aux fans des Nuggets aujourd’hui.

Selon l’insider, toujours très bien informé, Jamal Murray a de grandes chances de retrouver les parquets cette semaine. Pas contre les Clippers ce soir, mais potentiellement contre Houston mercredi ou à Phoenix vendredi.

“Il est en day-by-day. Son retour est imminent.” – Shams Charania

Denver Nuggets star Jamal Murray will miss tonight's game vs. Clippers, but is on cusp of return and being monitored day-to-day moving forward, sources say. Reporting on @RunItBackFDTV: pic.twitter.com/7qILty60LN

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 27, 2023

Pour rappel, Jamal Murray n’a pas joué le moindre match depuis le 4 novembre dernier, quand il est sorti sur blessure face aux Bulls après seulement dix minutes de jeu. Il avait été victime d’une contusion à l’ischio-jambier, le genre de pépin qui demande du temps de repos pour éviter de l’aggraver.

Sans Murray, les Nuggets ont connu des hauts et des bas : 5 victoires – 5 défaites, un road-trip (1-4) à oublier, et une petite chute au classement de l’Ouest (actuellement 4e). Son retour devrait donner un coup de boost à l’attaque et au collectif de Denver, qui ont besoin de la créativité offensive du meneur pour tourner à plein régime autour du maestro Nikola Jokic.

Source texte : Shams Charania