Pas de regrets pour Draymond Green après son incident avec Rudy Gobert

Demain soir à Sacramento, Draymond Green fera son retour sur les parquets après avoir purgé une suspension de cinq matchs. Suspension liée – on le rappelle – à son incident avec Rudy Gobert, qu’il ne regrette pas.

C’était il y a deux semaines. Lors des toutes premières minutes du match opposant Golden State à Minnesota, une embrouille entre Klay Thompson et Jaden McDaniels a provoqué une mêlée générale dans laquelle Draymond Green a fini par prendre Rudy Gobert à la gorge, à travers une “clé d’étranglement”.

Un geste condamnable et condamné, notamment par son coach Steve Kerr, mais que Draymond ne regrette pas pour autant. Voici ce que le joueur des Warriors a déclaré via ESPN tout récemment.

“Je ne vis pas ma vie avec des regrets. Dès que je peux prendre la défense d’un coéquipier, je le fais. Ce qui compte le plus pour moi, c’est ce que ressentent les gens à qui je tiens. En quoi sont-ils affectés ? Comment vont-ils ? À quoi doivent-ils faire face ? C’est le plus important pour moi.”

Draymond Green joue la carte du coéquipier modèle, en faisant référence à Klay Thompson qui s’était fait enlacer par Rudy Gobert après son embrouille avec Jaden McDaniels. Une réponse qui ne surprendra personne connaissant le personnage. Mais nous, on a plutôt l’impression que c’est l’historique très épicé entre Green et Rudy qui a joué dans cette affaire. La grande bouche des Warriors et le pivot français ont en effet un beef qui dure depuis plusieurs années, et là c’est comme si Draymond avait une occasion en or de s’en prendre à Rudy. Un “comportement de clown” aux yeux de Gobert, qui s’était exprimé après l’incident.

Things are getting HEATED and out of control early 👀 pic.twitter.com/q9tNRPUGIQ

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 15, 2023

Draymond peut “rester fidèle à lui-même” autant qu’il veut, les Warriors ont encore une fois payé l’addition à cause de son comportement. Sans lui, les Warriors ont perdu trois matchs sur cinq, et même quatre sur six si on prend en compte la défaite face aux Wolves le soir de l’incident.

Golden State espère désormais que son retour demain à Sacramento booste les résultats des Warriors, actuellement dans le négatif au niveau du bilan (8 victoires – 9 défaites, 10e de l’Ouest).

__________

Source texte : ESPN