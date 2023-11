La NBA a rendu son verdict concernant les incidents lors du match entre les Wolves et les Warriors mardi soir. Cinq matchs de suspension pour Draymond Green, et 25 000 dollars d’amende pour Rudy Gobert, Klay Thompson et Jaden McDaniels.

Vous avez tous suivi “l’affaire”. Avant-hier, les Wolves et les Warriors ont débuté leur rencontre par une mêlée digne d’un RC Toulon – US Oyonnax et au cœur de l’empoignade Draymond Green avait chopé Rudy Gobert au cou pour un étranglement digne des plus beaux duels de MMA.

Wolves vs. Warriors fight pic.twitter.com/u3P6yAVJaf

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) November 15, 2023



A peine 24h plus tard la NBA a statué, et ce sera 5 matchs de suspension pour l’étrangleur de la Baie.

Donc 5 matchs de suspension pour Draymond Green suite à son altercation avec Rudy Gobert. https://t.co/EfuNd57yJJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2023



Selon la NBA, la durée de la suspension de Draymond Green est basé notamment sur l’historique du joueur en matière d’actes antisportifs, assez étonnant car dans ce cas on se dit alors que c’est plutôt une suspension de 4 000 matchs qui lui pendait au nez.

In a statement, the NBA says, “The length of the suspension is based in part on Green’s history of unsportsmanlike acts.”

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2023



Les trois autres principaux protagonistes de la baston s’en sortent avec 25 000 dollars d’amende, un pet dans l’eau, et le moins bien verni dans l’affaire reste peut-être, finalement, le couturier qui devra recoudre le maillot de Klay Thompson.

The NBA is fining Klay Thompson, Rudy Gobert and Jaden McDaniels $25,000 each, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2023



Cinq matchs de suspension pour Draymond Green, Stephen Curry absent également quelques matchs et les Warriors qui restent sur quatre défaites de suite dont trois à domicile ? Oui, ça fait un peu la tronche actuellement à Golden State mais la troupe de Steve Kerr en a vu d’autres et devra réagir dès ce soir face aux sémillants cracks du Thunder. La justesse de la sanction ? La communauté a parlé, et le résultat est sans appel.

Draymond Green suspendu 5 matchs par la NBA, selon vous c’est :

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2023



Les plus coquins des observateurs noteront que la durée de l’indisponibilité de Stephen Curry coïncidera peut-être avec celle de la suspension de Draymond, et ils argueront sans doute que c’est logique puisque “sans Stephen Curry Draymond n’aurait pas de carrière”. Les défenseurs des Warriors et/ou de Draymond crient quant à eux à l’injustice, estimant que leur joueur n’a fait que défendre son coéquipier de manière un peu virulente “mais c’est la vie”. Deux salles deux ambiances, mais dans l’une d’elles est désormais assis un mec qui ne pourra en sortir que le 29 novembre à Sacramento.