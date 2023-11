Huit matchs avaient lieu cette nuit en NBA; La hiérarchie a quelque peu évolué à l’Est, alors qu’à l’Ouest on est plutôt parti sur de grandes orgies offensives, notamment pour les Mavs, les Kings ou les Suns. On débriefe ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Wizards avaient changé de stratégie puisqu’ils ont cette fois-ci été nuls dès la première mi-temps, “comme ça c’est fait.”

Kyrie Irving m’a fait 0 en TTFL, et c’est Tim Hardaway Jr. qui a servi de lieutenant à Luka Doncic.

Sans Jaylen Brown ni Kristaps Porzingis, les Celtics ont tout de même battu les Sixers pour s’emparer seuls de la tête de la Conférence Est.

Derrick White a été très solide pour épauler Jayson Tatum.

Gradey Dick a été intronisé dans le cinq des Raptors, Scottie Barnes a encore été très bon et Giannis Antetokounmpo était absent pour les Bucks… mais Damian Lillard était de retour et il a fait du Damian Lillard, avec 37 pions et du gros tir du logo.

Victoire des Knicks à Atlanta, dorénavant le climatiseur se nomme Jalen Brunson.

Le match entre les Bulls et le Magic puait la crotte, jusqu’à ce money time fort intéressant à l’issue duquel Paolo Banchero a volé la vedette à Alex Caruso.

On attendait un Big Three et on a eu droit au Big Two. Pas de Bradley Beal mais 31 pions chacun pour Kevin Durant et Devin Booker, face à des Wolves qui perdent pour la première fois depuis sept matchs.

Est-ce qu’on a maté Blazers – Cavs ? A votre avis.

LeBron James a été énorme en première mi-temps et en fin de match face aux Kings, il est d’ailleurs devenu le huitième meilleur shooteur à 3-points de l’histoire et le deuxième plus vieux joueur de l’histoire à claquer un triple-double.

Anthony Davis devra désormais appeler Domantas Sabonis papa.

Sabonis, Fox, Huerter, voilà le trio qui a désossé les Lakers cette nuit pour une quatrième win de suite des Kings.

Les Français de la nuit

Bilal Coulibaly est en train de devenir un vrai joker pour les Wizards, et cette nuit il a découvert l’enfer en affrontant Luka Doncic et ses feintes de jobar, même s’il a fini par contre Lulu en toute fin de match.

Nicolas Batum a raté son deuxième match consécutif pour raisons personnelles.

Rudy Gobert a moins pesé qu’à son habitude face aux Suns, en même temps il avait encore les griffes de Darymond Green plantées dans le cou.

Le highlight de la nuit

PAOLO BANCHERO GAME-WINNER 🥶

MAGIC WIN IN CHICAGO. pic.twitter.com/s3zZzSQ2xL

— NBA (@NBA) November 16, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #04 | Pick #22#NBA pic.twitter.com/fzikPlZZjC

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 16, 2023

Les classements

JUSTE ICI !

Les classements du In-Season Tournament

New NBA In-Season Tournament standings are here 👀

The Lakers, Nuggets, and Timberwolves each move to 2-0 and first place in their groups! 🏆

For more, download the NBA App: https://t.co/T2ytjrfB0m pic.twitter.com/k7YgYoQFir

— NBA (@NBA) November 15, 2023

Le programme de ce soir