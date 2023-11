Il était revenu aux affaires avant-hier face aux Bulls, mais c’est cette nuit à Toronto que Damian Lillard avait choisi de se remettre au boulot. Giannis Antetokounmpo laissé au repos ? Dame Dolla a pris les clefs de la boutique et il a fait visiter tout le magasin à la défense des Raptors.

Cette nuit Damian Lillard s’est rappelé ses plus belles heures oregonesques. Un carton offensif, un collègue sur la ligne arrière qui tabasse lui aussi la défense adverse, et une victoire tranquille grâce à quasiment 130 points marqués par son équipe. 22 points en première mi-temps, une belle alchimie avec Bobby Portis ou Pat Connaughton, les Dinos Scottie Barnes et Jakob Poeltl qui partent faire les courses en voulant défendre sur lui, bref un soir de ceux où Damian Lillard est intouchable.

37 points, 4 rebonds et 13 passes, joli score mamène, et la moitié environ de ces passes pour son partenaire du jour, un certain Malik Beasley, auteur de 30 points à 8/11 du parking, son record en carrière pour l’occasion.

Dame in the Bucks W:

37 PTS

4 REB

13 AST

Buckets 🔥 pic.twitter.com/pAzUjyfKIK

— NBA (@NBA) November 16, 2023



En difficulté avec Giannis Antetokounmpo comme seul leader de la troupe, les Bucks se sont “un peu” rassurés cette nuit. Car si le Milwaukee 2023-24 est plein d’incertitudes notamment défensives, Damian Lillard offre a minima la garantie d’un leader qui n’aura pas eu besoin de mille ans pour s’acclimater à la douce température du Wisconsin. Les jours passent et rien ne bouge, on ne change pas un shooteur qui shoote.