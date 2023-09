20h17, quelque part entre les nouilles et le calendos, quelque part entre “ce soir je vais pas traîner” et “WTF mais nan, pas ce soir ‘tain”. Damian Lillard est transféré aux Milwaukee Bucks dans un trade incluant trois franchises (Blazers, Bucks et Suns). Tout de suite les premières questions, et parmi elles celle de la – nouvelle – hiérarchie à l’Est.

Les Bucks sont-ils les nouveaux grandissimes favoris de la Conférence Est ?

En sont-ils les favoris, sans superlatif aucun ?

Oh et puis tiens, on la tente, sont-ils… vraiment les favoris rive droite des Etats-Unis ? Premier indice, nous sommes le 27 septembre, vous me voyez venir. Difficile en effet de tirer quelconque conclusion, tout juste est-il aisé de se projeter un chouïa, alors tentons cet exercice, comme ça, brut de décoffrage et surtout… à chaud, même si c’est rarement une bonne chose.

Damian Lillard, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez. Rajoutez-moi, allez, un Marjon Beauchamp, un Pat Connaughton ou même ma cousine peu importe, et au niveau de la lineup proposée à l’entre-deux, difficile de faire mieux on ne va pas se le cacher. Là où le bât blesse si l’on veut prendre l’angle très cartésien du roster, c’est peut-être bien sur le banc. Jrue Holiday et Grayson Allen partis dans le trade, les principales “autres” têtes d’affiche – outre celles déjà nommées – s’appellent désormais Bobby Portis, Robin Lopez ou Jae Crowder. Du grognard mais du grognard à la fois efficace et… suffisant vu les tueurs à gage qui joueront 40 minutes tous les soirs.

Maintenant, la concurrence… ça dit quoi ?

Partons de la fin tiens, c’est marrant. Au rayon des franchises que l’on ne va clairement pas mettre au même niveau que les Bucks ? Let’s go, merci aux Pistons, Wizards, Raptors, Bulls, Pacers, Nets, Knicks, Hornets, Hawks et Magic de dégager de cet article. Ce qui nous laisse en compagnie des Bucks ? Le Heat, les Sixers, les Celtics et les Cavs. On continue l’écrémage ? Allez. On imagine que les Sixers d’un James Harden en mode diva peineront à tenir la route face à une équipe drivée par un tel duo de maboules. Le Heat est finaliste NBA en titre mais s’est délesté de quelques valeurs sûres (Vincent, Strus) pour faire venir un mec qui n’est finalement pas venu. On attend l’explosion éventuelle de Tyler Herro mais tout ça parait un peu juste face à la nouvelle superpuissance du Wisconsin.

Ce qui nous laisse trois équipes.

Les Cavs, les Celtics, les Bucks. Les Cavs ? Volontairement laissés dans le dernier lot, on adore le projet, leurs joueurs. Un peu jeunes toutefois ? Peut-être bien, et voilà donc qu’ils ne sont plus que deux sur le radeau. D’un côté Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, de l’autre Jayson Tatum et Jaylen Brown. A ma gauche Brook Lopez et Bobby Portis pour foutre des gnons et Khris Middleton pour mettre des tirs, à ma droite le trio Porzingis – Horford – Williams dessous et le tandem – pour l’instant – Derrick White / Malcolm Brogdon sur la ligne arrière. Kif kif ? Pas forcément, mais on enlève déjà le “grandissime” favori ou “l’incontestable” machine à gagner. Sachez pour finir que dès le trade tombé les betteurs du monde entier ont fait péter leurs “odds” et celles-ci se rapprochent plutôt de ce que vous avez lu jusqu’ici dans ce papier :

The Bucks are now the NBA title favorites at +375, per @CaesarsSports. pic.twitter.com/HsOlWCtT9H

— 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧’ 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) September 27, 2023

Bah voilà, on y est arrivé, à claquer quasiment un classement à l’Est si on lit bien entre les lignes. Les Bucks favoris à l’Est ? Oh que oui. Favoris en compagnie d’une autre franchise un peu plus verte et un peu plus rousse ? Peut-être. Quoiqu’il en soit l’objectif pour les nouveaux Bucks est clair, tatoué et hurlé à la planète basket depuis bientôt deux heures : le titre NBA 2024, et rien d’autre.