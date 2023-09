Jimmy Butler accuse les Bucks de tampering après le transfert de Damian Lillard

Un peu Belge, un peu seum ce cher Jimmy Butler ce soir. Au top de l’aigreur, sans doute déçu par l’annonce du transfert de Damian Lillard dans une autre équipe que la sienne, Sieur Buckets a dégainé son téléphone pour réagir à chaud sur Instagram… en accusant les Bucks de tampering.

Se bouffer les couilles, définition. Toujours est-il que Jimmy Butler a déclaré devant la caméra en 4K HD que les Bucks auraient réalisé du tampering pour séduire Damian Lillard et les Blazers et les convaincre de réaliser un transfert. Une vidéo rapide en story Insta, rien de mieux pour toucher tout le monde.

“Yo NBA man, y’all need to look into the Bucks for tampering… Y’all didn’t hear it from me, but I heard it from somebody.”

Jimmy Butler speaks on Damian Lillard being traded to the Milwaukee Bucks 😅

(via @JimmyButler / IG)pic.twitter.com/fDBMSEHN3h

“Yo, la NBA, vous devez enquêter sur les Bucks pour tampering, vous ne l’avez pas entendu de moi, mais je l’ai entendu de quelqu’un” – Jimmy Butler.

“Source : tkt crois moi”, en gros. Un bon gros seum dans les règles, ça arrive. Dans les faits, très peu de chances que la NBA suive la proposition de Butler, qui devra donc faire sans l’homme que tout le monde promettait au Heat jusqu’à ce soir. N’empêche que Miami peut se rabattre sur Jrue Holiday, meneur certes moins costaud que Dame mais de calibre All-Star. Les Blazers veulent en tout cas s’en séparer au plus vite, alors il faut vite aller aux informations car une telle signature ne serait pas de trop pour le Heat.

Source : ClutchPoints