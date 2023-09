Alors que Jrue Holiday vient tout juste d’être envoyé à Portland par les Bucks en échange de Damian Lillard, Adrian Wojnarowski indique que l’ex-meneur star de Milwaukee ne devrait pas rester chez les Blazers très longtemps. La franchise a déjà engagé des discussions pour échanger le joueur.

C’est LA bombe de la soirée ! Damian Lillard file chez les Bucks ! Il est notamment échangé contre Jrue Holiday, meneur All-Star des Bucks et artisan important du titre NBA 2021. Un profil qui a prouvé depuis plusieurs années qu’il était l’un des tout meilleurs à son poste, et qu’il pouvait tenir la baraque en tant que leader. Vous l’aurez saisi, un sacré client qui se retrouve dans une équipe qui ne souhaite que perdre à court terme…

The Blazers remain engaged elsewhere on deals and will are expected to immediately engage contending teams on trade talks to move on Jrue Holiday, sources tell ESPN. Portland is committed to its young group of talented guards. https://t.co/6IR7bcFVrr

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 27, 2023

À moins que ? Adrian Wojnarowski indique effectivement que celui qui souhaitait faire sa carrière à Milwaukee ne devrait même pas avoir le temps d’apercevoir le tarmac de l’aéroport de Rip City, puisque les Blazers ont d’ores-et-déjà engagé des discussions avec des équipes de gros calibre pour refiler Holiday au plus offrant. Pas de noms cités hormis les Sixers, mais on imagine que le niveau du joueur va précipiter les offres. Nets ? Wolves ? Sixers ? Heat ?

The Sixers are interested in trying to acquire Jrue Holiday, per a source familiar with their thinking.

Will obviously be a robust market for him, but Philadelphia expected to see what it’ll take to re-route him.

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) September 27, 2023

Il faudra toutefois être capable d’accepter le contrat de 35 millions pour une seule année garantie (restante) d’Holiday, qui ne prendra – sauf retournement de situation – pas sa player option pour toucher un gros paquet de biftons. Une situation qui va sans doute faire baisser les offres des franchises intéressées, puisque lâcher du lourd pour une potentielle année unique, c’est chaud. Vaut mieux assurer ses arrières et proposer des assets mesurés. Tout en restant intéressant pour les Blazers. Affaire à suivre, en somme.

