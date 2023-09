Le potentiel transfert de Damian Lillard a été la principale saga du début de l’été. Mais ces dernières semaines, ce dossier était clairement au point mort, la star des Blazers étant toujours bloquée à Portland. De quoi imaginer Dame dans l’Oregon au début des camps d’entraînement fin septembre ? Pas si vite.

Les updates sur le dossier Damian Lillard n’ont pas été nombreuses au cours de l’été. Alors quand il y a du nouveau, ça vaut le coup d’en parler, surtout lorsque c’est l’insider le mieux renseigné de la NBA qui nous informe.

Adrian Wojnarowski (ESPN), puisque c’est de lui dont on parle, a effectivement donné des nouvelles sur le dossier tout récemment. Et d’après lui, les discussions entre Portland et les équipes intéressées par Lillard devraient reprendre rapidement.

“Les dirigeants des équipes sont de retour de vacances, ils sont de retour dans les bureaux. Les joueurs vont arriver progressivement pour s’entraîner en vue du début des camps d’entraînement. Il y aura plus de discussions entre les Blazers et les équipes potentielles (pour un transfert de Lillard, ndlr.) lors des semaines à venir que lors des deux derniers mois. Cette ligue, elle fonctionne avec des deadlines. Et la prochaine véritable deadline, c’est le début des camps d’entraînement.”

On l’a déjà vu par le passé, la présence d’un joueur au camp d’entraînement alors qu’il souhaite se faire transférer peut vite se transformer en une situation inconfortable. Alors même si on ne s’attend pas à voir Damian Lillard faire une “James Harden”, la frustration de la star de Portland envers sa franchise peut créer des tensions supplémentaires au sein de l’ensemble de l’organisation. Et ça, ce n’est jamais idéal, peu importe les circonstances.

Damian Lillard sera-t-il toujours à Portland fin septembre ? Peut-il carrément débuter la saison avec les Blazers ? Le dossier se débloquera-t-il au fur et à mesure qu’on s’approche du camp d’entraînement ?

Voilà les grandes questions qui entourent Dame Time à l’heure de ces lignes. On le sait, aujourd’hui, les Blazers ne sont pas satisfaits par les packages proposés en échange de Lillard, en particulier ceux du Miami Heat. On rappelle que l’équipe floridienne reste la destination privilégiée de Damian, mais il faudra sans doute un deal à 3 ou 4 équipes pour que tout le monde y trouve son compte. Autant de paramètres qui compliquent la réalisation d’un échange.

Néanmoins, plus on avance, plus on devrait à nouveau monter en température dans ce dossier. Stay tuned !

