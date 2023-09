Stanley Von Nieda, homme le plus vieux à avoir joué en NBA, est décédé à 101 ans

Triste nouvelle pour la NBA, qui vient de perdre son plus ancien représentant. Stanley Von Nieda, surnommé “Whitey”, est décédé à 101 ans. Membre des Baltimore Bullets et des Tri-cities Blackhawks (ancêtres des Hawks), l’homme a connu la NBA dans sa globalité.

Avant même de parler de basket, soulignons avec énormément de respect le parcours de vie de Stanley Von Nieda. Formé à Penn State, il a joué au basket à l’université avant de s’engager – comme beaucoup des jeunes de son âge – et aller combattre pour la liberté en Europe. Parachuté dans les Ardennes en 1944, il a survécu à l’horreur de la Seconde Guerre mondiale. De retour aux États-Unis, il remet son activité de basketteur au centre de sa vie et s’engage, en 1947, dans la BAA, l’ancêtre de la NBA. Il y jouera jusqu’en 1950, d’abord chez les Bullets de Baltimore (équipe disparue en 1954) puis chez les Tri-cities Blackhawks, premier nom des Hawks d’Atlanta.

In Memoriam: Stan “Whitey” Von Nieda (1922-2023)

The NBA’s oldest alumnus ever, Von Nieda entered the league with the NBL Tri-Cities Blackhawks in 1947 and played until 1950. pic.twitter.com/f5dLstFtOU

— NBA History (@NBAHistory) September 9, 2023

Suite à sa carrière professionnelle, Stanley Von Nieda enchaînera dans le coaching, du côté d’Elizabethtown en Pennsylvanie, sa terre de naissance. En semi-pro comme en amateur, il n’aura jamais été bien loin des parquets. Sa vie professionnelle s’écarte de la balle orange mais il y consacre son temps libre. Pour la NBA, c’est la perte de son plus vieil observateur, un homme qui a vu l’entièreté de la ligue depuis ses débuts. Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, LeBron James… et les stars montantes de la nouvelle génération que sont aujourd’hui Luka Doncic, Jayson Tatum ou Anthony Edwards. Il a reçu, lors de ses 100 ans, un certificat de “joueur le plus âgé de l’histoire de la NBA” par la NBPRA, l’association des joueurs retraités de la Grande Ligue.

Source : NBA PR