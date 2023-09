On a l’affiche de la finale ! Un alléchant Allemagne-Serbie en mode duel Européen, pendant que les formations NBAesques des États-Unis et du Canada se départageront pour récupérer la troisième place. Tout cela… ce sera demain. Oui, parce qu’aujourd’hui, ce sont les derniers matchs pour les éliminés des quarts de finale. Slovénie, Lituanie, Lettonie et Italie tirent leur révérence, avec des duels pour la 5e et la 7e place.

Le programme du jour :

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h45 : Italie – Slovénie (match 7-8e place)

14h30 : Lettonie – Lituanie (match 5-6e place)

Dernière journée de détente avec le bouquet final de cette compétition haute en couleurs et en émotions. Déjà les premiers regards nostalgiques vers les grands moments de cette belle quinzaine de basket, comme l’élimination des vice-champions Olympiques en titre dès la première phase de poule, par exemple, que nous ne nommerons pas. Pour ce samedi, l’Italie d’un Simone Fontecchio laissé au repos lors du match face à la Lettonie affrontera la Slovénie d’un Luka Doncic que l’on imagine pas trop fouler le parquet aujourd’hui. Les têtes sont déjà majoritairement tournées vers les championnats respectifs, qu’il s’agisse de la NBA et des Mavericks comme du championnat de France et de l’Élan Chalon pour Aleksej Nikolic. Bref, un petit match de basket sympa à l’heure du petit dej, certifié aussi efficace qu’un combo Doliprane – eau en lendemain de bringue trop enjouée.

Dans l’après-midi, duel baltique entre deux nations de basket. Lituanie et Lettonie, ça hume la balle orange et la langue restée collée par mégarde à un lampadaire parce qu’il faisait trop froid dehors. Deux équipes qui nous ont fait kiffer, et qu’on prendra du plaisir à regarder car l’on sait qu’elles joueront le match à fond même s’il s’agit d’une partie de classement. Déjà, et avant même la rencontre : merci pour vos coupes du monde respectives, messieurs.

Le bracket :

Source : FIBA