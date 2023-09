La Lituanie se battra donc pour la cinquième place de ce Mondial. Après leur quart de finale décevant face aux Serbes, les Lituaniens ont rebondi cet après midi en match de classement en s’imposant facilement (100-84) face à la Slovénie.

Les statistiques de la rencontre

On ne savait pas si Luka Doncic allait jouer. Il a joué, et il a même plutôt bien joué, mais malgré ses 29 pions la Slovénie n’a pas pu éviter une nouvelle (large) défaite. Beaucoup trop seul et face à un collectif lituanien bien plus complet , le meneur des Mavs a fait une nouvelle fois étalage de son immense talent. Stepback du parking dans tous les sens, drive, no-look pass… Un gros match (encore) au cœur d’une équipe ou personne, pendant cette compétition, n’aura réussi à l’épauler correctement pour tenir face aux meilleures nations.

Luka at the half-time:

🧮 19 PTS | 5 REB | 1 AST#FIBAWC x #WinForSlovenia 🇸🇮 pic.twitter.com/nqPsNO7teZ

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 7, 2023

Les Lituaniens, eux, ont été excellents. Sous l’impulsion d’un Jonas Valanciunas en double-double (24 points, 12 rebonds) c’est tout un collectif qui s’est mis au diapason. Une victoire collective superbe avec une adresse des grands jours, 57% sur l’ensemble de la rencontre et 43% du parking. Quand ça tombe dedans de la sorte, difficile de test les Baltes, et bien dommage que leur seul faux-pas de cette compétition soit arrivé au pire des moments face aux Serbes, en 1/4 de finale. Car quand on voit les Lituaniens à ce niveau… on se dit qu’il y avait quand même la place pour le dernier carré.

You don’t want to play HORSE with Mindaugas Kuzminskas 🤣 #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/AXhq3jWvVG

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 7, 2023

Les Lituaniens rejoignent donc leurs voisins lettons pour le match de la 5ème place et les Slovènes joueront les Italiens pour la septième place. Pas impossible que Fontecchio et Doncic ne soient pas de cette dernière joute, faudrait pas non plus se fatiguer pour une motte de beurre.