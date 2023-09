Relâche aujourd’hui à Manille, relâche enfin presque puisqu’avaient lieu les deux premiers matchs de classements consécutifs aux quarts de finale joués la veille. Ce qu’on en dit ? C’est que les résultats et récaps de matchs sont juste en dessous, mais qu’on est surtout pressés d’être demain

Les résultats du jour

Lettonie – Italie : 87-82

– Italie : 87-82 Slovénie – Lituanie : 84-100

Ah ces Lettons, quelle feel good story. Pas de Kristaps Porzingis, pas de podium en vue ni même de qualif directe aux JO, mais une place qui sera donc la 5ème ou la 6ème de cette Coupe du Monde, après la victoire du jour face à l’Italie. Les Transalpins ont été solides en première mi-temps, Simone Fontecchio était absent mais Luigi Datome s’est rappelé au bon souvenir de son prime avec 15 points à la pause et 20 au final, mais au final justement les Lettons ont haussé le ton et rentré leur tir, à l’image d’un Andrejs Grazulis encore bien en vu et quasi parfait aujourd’hui (12/13 au tir).

Victoire lettone et victoire… lituanienne, face à une Slovénie encore une fois trop permissive en défense et trop dépendante de Luka Doncic, auteur d’une vingtaine de ionps à la mi-temps mais comme dirait Manu… “pourquoi faire ?”. Si vous avez la ref vous avez plus de 35 ans, et si vous voulez voir tout ce beau monde une dernière fois, rendez-vous samedi !

Le bracket

Le programme de demain – demi-finales