On enchaine ! Deux qualifiés hier et dans quelques heures on saura qui rejoindra Team USA et la Serbie en demi-finales. Spoiler, ça va filocher pendant quatre heures à Manille.

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h45 : Allemagne – Lettonie

Allemagne – Lettonie 14h30 : Slovénie – Canada

Rappel du bracket

Le match à ne pas rater : Slovénie – Canada

LE gros choc de ces quarts de finale, entre deux identités de jeu différentes mais deux équipes qui n’ambitionnent rien de plus qu’une médaille et pas celle en bronze. Le Canada ? Nouveau-né ou presque sur la (grande) scène internationale. Le squad de Jordi Fernandez (Kings) est constitué à 80% de joueurs NBA, mais à ceux qui beuglaient à qui voulaient l’entendre que le basket FIBA est un autre sport… les Canadiens ont répondu par les actes en dégommant la France et la Lettonie en poule et surtout, en allant chercher une victoire incroyable face à l’Espagne, dans un match qui les aurait éliminé en cas de défaite. Shai Gilgeous-Alexander en leader, Dillon Brooks, Kelly Olynyk et RJ Barrett en lieutenant, et tranquillement le Canada est passé de victime expiatoire à candidat au titre mondial, qualifié pour les JO de Paris 2024. Terrible. En face . Le FC Doncic, mais un peu plus que ça quand même. Le meneur des Mavs est dans sa forme habituelle, il en met 30 par match mais pourrait en mettre 50 s’il gardait son calme, et la partition jouée par les Slovènes est bien souvent parfaite, dans la rigueur défensive et dans la folie offensive. Attention car les Allemands sont passés par là et ont cartonné de trop faciles Slovènes, mais l’avertissement a sans doute été entendu. Quoiqu’il en soit ? Un banger international comme on en vit à peine une fois par an, un délice de basket et peut-être bien de suspense. A table !

Mais aussi….

Allemagne – Lettonie, un quart de finale surprise qui n’est finalement pas vraiment une surprise. Les Allemands sûrs de leur force malgré l’absence depuis dix jours de Franz Wagner, avec un Dennis Schroder en parfait capitaine de route. En face ? Des Lettons en mode feel good story, des Lettons qui ont tapé la France, puis l’Espagne, puis le Brésil, venez les chercher. Ça commence à rêver de JO, Kristaps Porzingis est backstage mais il s’éclate, et si les Teutons sont invaincus attention au retour sur terre car les Lettons ont une bonne tête de coupeurs… de tête.

Deux énormes chocs, deux affiches, et quatre équipes qui méritent clairement leur place dans le Top 8 mondial. A table, on va se régaler.

Source : FIBA