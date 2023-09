Troisième quart de finale de cette Coupe du Monde 2023 entre l’Allemagne et la Lettonie, aujourd’hui à 10h45. Un duel entre Européens pour rejoindre l’ogre américain qui n’a fait qu’une bouchée de l’Italie hier après-midi. Demandez la preview !

Duel européen, pour la deuxième fois dans ces quarts de finale de Coupe du Monde 2023. Après la belle victoire de la Serbie face à la Lituanie hier, place à un alléchant Allemagne – Lettonie. Vous vous souvenez de la Lettonie ? Mais si, cette équipe qui joue en pourpre et qui a sorti la France. À l’époque, c’était un cataclysme. Mais quand on voit le chemin parcouru par cette formation lettone dans le reste de la compétition on se dit que, finalement, n’avoir perdu que 2 points contre eux, c’était peut-être pas si mal.

Lors de la deuxième phase, les Lettons ont réussi le (nouveau) tour de force de battre les champions du Monde en titre espagnols, pardon messieurs, merci et respect. Si Davis Bertans et ses potes en sont là, c’est finalement loin d’être un exploit. Les Lettons ont en effet proposé depuis le début de cette CDM un basket collectivement très léché avec une menace constante depuis le parking et une défense compacte.

101 on how to play basketball the right way.#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/jH2GYOX9lt

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023



Amis allemands… si l’on était à votre place on se méfierait.

Quelle compétition aussi de l’Allemagne, quelle compétition de Dennis Schröder. Facile à comprendre, les Allemands ont tapé tout le monde : la Slovénie, la Géorgie, la Finlande, l’Australie et le Japon. Aucune défaite et de grosses certitudes dans le jeu, une véritable équipe qui, défensivement, fait le job et ne concède donc que très peu de points (seule l’Australie a réussi à taper la barre des 80). Offensivement elle est emmenée par un maestro qui se révèle en vrai leader à chaque sauterie FIBA : Dennis Schröder. Une pensée aux fans des Raptors qui doivent déjà saliver à l’idée de le retrouver à la mène de Toronto. La redescente va être rude.

Dennis Schroder joined Dirk Nowitzki as the second German player to score 30 points in the #FIBAWC! pic.twitter.com/UkcNDxRPv0

— NBA (@NBA) August 27, 2023

C’est dans la peau d’une logique favorite que l’Allemagne se présente aujourd’hui, mais aussi avec l’expérience de ces grands rendez-vous, ce qui manquera peut-être un peu à la Lettonie. Rendez-vous à 10h45 sur BeinSports 1 pour suivre cette rencontre qui sent une nouvelle fois très bon le sourire jusqu’aux oreilles et, peut-être même… la qualification olympique.