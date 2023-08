Après deux journées bien intenses, chaque nation a désormais joué un match dans cette Coupe du Monde. Et à partir d’aujourd’hui chaque match ou presque devient – déjà – couperet et, au moins, décisif pour la suite. Huit nouveaux matchs dès aujourd’hui dont quelques chocs, on vous dévoile le programme !

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h : Italie – République dominicaine

Italie – République dominicaine 10h30 : Australie – Allemagne

Australie – Allemagne 10h45 : Montenegro – Égypte

Montenegro – Égypte 11h45 : Liban – Canada

Liban – Canada 14h : Philippines – Angola

Philippines – Angola 14h10 : Japon – Finlande

Japon – Finlande 14h30 : Lituanie – Mexique

Lituanie – Mexique 15h30 : France – Lettonie

🏆📺 Dimanche 27/08 sur @beinsports_FR

🇮🇹🇩🇴 : 10h00 – beIN 4⃣

🇦🇺🇩🇪 : 10h30 – beIN 2⃣

🇲🇪🇪🇬 : 10h45 – beIN 5⃣

🇱🇧🇨🇦 : 11h45 – beIN 1⃣

🇵🇭🇦🇴 : 14h00 – beIN 4⃣

🇯🇵🇫🇮 : 14h10 – beIN 5⃣

🇱🇹🇲🇽 : 14h30 – beIN 7⃣

🇫🇷🇱🇻 : 15h30 – beIN 1⃣ pic.twitter.com/OP1p9Jelm0

— Henri G (@HenriGALIPON) August 26, 2023

Rappel des classements

Le match à ne pas rater : France – Lettonie

On ne va pas se leurrer, quoiqu’il se passe autour c’est évidemment l’Équipe de France qui prend toute la place dans notre esprit aujourd’hui. Après la branlée reçue des mains des Canadiens (c’est pas nous qu’on l’dit c’est Evan), la victoire est obligatoire cet après-midi contre les Lettons. La Lettonie qui a pour sa part tabassé le Liban vendredi, et dont les shooteurs ont probablement causé quelques cauchemars à Vincent Collet depuis deux jours. Gagner, gagner et gagner, avec la manière si possible, car il faudra bien ça pour se remettre la tête à l’endroit après la patate reçue avant-hier.

Mais aussi….

Un énorme choc entre l’Allemagne, médaillée de bronze au dernier Euro, et l’Australie, médaillée de bronze aux derniers JO. De vrais patrons des deux côtés (Patty Mills, Joe Ingles, Dennis Schroder, Daniel Theis), des cracks qui sont là pour prendre la suite (Josh Giddey, Franz Wagner), et globalement deux rosters ultra-complets capables d’aller loin dans cette Coupe du Monde. La cerise sur le gâteau ? Le vainqueur de ce match terminera très probablement premier de son groupe.

On suivra également aujourd’hui et ce dès 10h le choc entre l’Italie et la République Dominicaine de Karl-Anthony Towns, qui décidera également du sort du Groupe A, alors que de l’autre côté les Philippines et l’Angola essaieront déjà de sauver l’honneur. Montenegro et Lituanie auront l’ambition de passer à 2-0 face à l’Égypte et le Mexique, avant la finale potentielle du groupe mardi. Enfin, Canada vs Liban et à un degré moindre Finlande vs Japon pourraient être torchés assez rapidement.