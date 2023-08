Pour son dernier match de préparation à la Coupe du Monde qui démarrera vendredi (les Bleus joueront le Canada à 15h30), l’Équipe de France a trébuché face à de solides et rugueux Australiens. Pas une catastrophe mais une invincibilité à la benne, dommage.

On ne veut pas s’avancer mais la dernière défaite des Bleus ne remonterait-elle pas à… la finale de l’Euro 2022 ? Bien possible, déso mais on n’a pas mis nos limiers sur le coup car le dimanche ça paye double. Quoiqu’il arrive c’est donc une défaite, la première de la prépa après six succès en autant de rencontres, et la physionomie du match laisse quelques regrets.

Un premier quart-temps énorme dans l’intensité, ça grapille des ballons en lasse en défense et Evan Fournier notamment fait la diff en attaque. Il n’y a pas match, la France joue trop bien, Patty Mills est bien tenu et les Bleus déroulent. Au deuxième quart les premières rotations remettent un peu les Boomers dans le match, et si Dante Exum semble avoir un contrat sur sa tête du fait de son passif avec Guerschon Yabusele, Joe Ingles régule son équipe et l’Australie reste donc dans le match avant la mi-temps. Côté Français ? Rudy Gobert et Guerschon Yabusele dominent globalement dessous, Elie Okobo a amené un peu de peps du banc et Evan Fournier a clairement pris le lead et terminera la rencontre pas loin des 30 pions.

Deuxième mi-temps ? Plus le même match. Isaïa Cordinier mérite quelques louanges pour son bon boulot mais pour le reste tout est dur. Nick Kay et deux trois autres mecs aux bons faciès d’Australiens mettent justement la tête là où tu ne mettrais pas les pieds, les esprits s’échauffent de temps en temps et à ce petit jeu-là les badass d’Océanie sont les plus forts, à tel point qu’ils grignotent l’écart petit à petit pour revenir dans le match et même passer devant pour la première fois du match à une centaine de secondes de la fin du match. Nico Batum est resté depuis un bail sur le banc, Sylvain Francisco n’a pas eu l’apport offensif attendu, et tels des brigands les Aussies vont donc finalement repartir avec la win.

📊 Les statistiques de la rencontre :

Evan Fournier 29 PTS, 3 REB

Isaïa Cordinier 12 PTS

Guerschon Yabusele 10 PTS, 7 REB, 4 PD, 2 INT, 2 CT

Rudy Gobert 9 PTS, 8 REB, 2 CT

Nando De Colo 6 PTS, 4 PD

Elie Okobo 6 PTS#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRAAUS

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 20, 2023

Petit coup dans l’os à cinq jours du début de la Coupe du Monde, mais une défaite peut aussi avoir comme conséquence de secouer un peu le cocotier de ceux qui en ont le plus besoin. La suite ? Ce sera beaucoup plus sérieux mais rassurez-vous, la France, elle-aussi, sera plus sérieuse. Bon dimanche, avec ou sans Michel Drucker.