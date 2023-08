Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des San Antonio Spurs !

On ne vous explique pas pourquoi en détail hein, mais les Spurs seront évidemment l’une des équipes les plus suivies cette saison. L’arrivée de Victor Wembanyama est une vraie bénédiction pour la franchise texane, 26 ans après celle de Tim Duncan, et chaque match du V sera scruté à la loupe et ses perfs exagérées x1000, dans le bon comme dans le mauvais sens. On jette un coup d’œil aux pièges qui attendent Wemby et les Éperons ?

# Plus long road-trip : neuf matchs durant la coupure habituelle de février, date à laquelle des Texans à chapeau investiront l’AT&T Center pour s’adonner à un hobbie assez particulier. Durant ce laps de temps les Spurs seront priés de faire leurs valises et de migrer entre Miami, Orlando, Brooklyn, Toronto, Dallas, Sacramento, Los Angeles (Lakers), Salt Lake City et Minneapolis. Paye ton emprunte carbone.

# Plus longue session maison : 8 matchs pour rattraper le coup, du 12 au 25 mars. Les Spurs recevront successivement les Warriors, les Rockets, les Nuggets, les Nets, les Mavericks, les Grizzlies et deux fois les Suns.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 19, soit 18 de plus que la saison passée.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13

# Matchs à horaires français pour les Spurs : 5, ce qui signifie qu’on va donc se lever 77 fois au milieu de la nuit. Quelle vie.

# Quelques affiches à retenir : pas mal de dates clé, forcément. Avant de passer en mode Wembouze on peut par exemple citer les duel entre les frères Jones – Tyus et Tre – le 20 janvier dans la capitale et 9 jours plus tard dans le Texas, les chocs face aux Wolves, au Thunder, aux Kings et aux Warriors dans le cadre du tout nouveau In-Season Tournament ou encore la NBA Rivals Week avec des matchs contre le Thunder (24 janvier), les Blazers (le 26) et les Wolves (le 27). Concernant les match-ups du V on attendra de pied ferme les matchs face aux Blazers et Scoot Henderson (28 et 29 décembre puis 26 janvier), aux Wolves de Rudy Gobert (10 novembre, 27 janvier et 27 février) ou encore contre les Hornets du n°2 de la Draft Brandon Miller (12 et 19 janvier). Focus obligatoire également sur les rencontres face à LeBron, AD et les Lakers (13 et 15 décembre et 23 février), face à aux Sixers de Joel Embiid (22 janvier et 7 avril) ou face à Giannis Antetokounmpo et les Bucks (19 décembre et 4 janvier), mais également contre Nikola Jokic et les Nuggets (26 décembre, 15 mars, 2 et 12 avril), contre Chet Holmgren et le Thunder (14 novembre, 24 janvier, 29 février et 10 avril), et face à son poto Bilal Coulibaly (Wizards) les 20 et 29 janvier. Enfin, on attendra de voir quel traitement les Rockets réserveront à Victor, lui qui avait assez publiquement affirmé être tout heureux de ne pas être tombé dans ce merdier, et ce sera le 27 octobre, le 11 décembre, puis le 5 et le 12 mars. On est tout bons !

SPURS SCHEDULE JUST DROPPED pic.twitter.com/GIHh6HDD55

— SpursNation (@SpursNationYo) August 17, 2023