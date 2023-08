C’était le gros point d’interrogation autour de l’Équipe de France, à désormais cinq jours du début de la Coupe du Monde. Bonne nouvelle, Matthias Lessort a été jugé apte et participera à la compétition avec les Bleus !

Matthias Lessort peut souffler, son accompagnement spécifique depuis plusieurs jours pour arriver en forme dans les meilleurs délais a semble-t-il payé, puisque l’on a appris peu après le match amical du jour face à l’Australie (défaite 78-74) que le nouvel intérieur du Panathinaïkos pourrait finalement participer à la Coupe du Monde avec les Bleus. Vincent Poirier et Yoan Makoundou avaient fait le nombre et le taf en son absence et se tenaient prêts en cas de forfait de la bête, mais les deux sparring partners de luxe ont finalement été remerciés et n’accompagneront pas l’équipe à Jakarta, lieu de villégiature de l’EDF pour le premier tour.

Blessé à la cheville, l’ancien joueur du Partizan et vainqueur de l’EuroCup avec Monaco en 2022 n’avait pu participer pleinement à la prépa des Bleus mais restait évidemment l’option n°1 tant que le diagnostic final n’était pas posé, et malgré la défaite matinale c’est donc une très belle journée pour Vincent Collet et son staff, qui doit déjà composer avec le forfait de Frank Ntilikina, remplacé pour sa part par un Isaïa Cordinier très en vue face à l’Australie.

Groupe au complet au départ pour l’Indonésie, voilà pour la bonne nouvelle du jour, vivement vendredi pour voir Matthias postériser Kelly Olynyk et ses cheveux gras.