Ça bouge en Équipe de France ! Après l’annonce du forfait de Frank Ntilikina pour la Coupe du Monde, blessé face à la Lituanie, Vincent Collet et ses boys ont décidé de rappeler Isaïa Cordinier pour compléter le roster. Une belle récompense pour un mec présent dans l’ombre depuis de nombreuses années et qui va donc pouvoir – enfin ! – participer à une grande compétition internationale avec les Bleus.

Les noms de Killian Hayes, Andrew Albicy ou Théo Maledon avaient été susurrés. Rodrigue Beaubois a été rappelé mais a laissé un giga “vu” à Vincent Collet. Les partenaires d’entraînement Matthew Strazel ou Hugo Benitez semblaient partir avec une longueur de retard, compte tenu du fait que le staff des Bleus avait annoncé il y a quelques semaines que les sparring partners n’étaient pas des options B en cas de forfait mais bien de réels et exclusifs partenaires d’entraînement, avec un grand P.

Pour remplacer le pauvre Frank Ntilikina, vu très à son aise lors de la prépa et malheureusement blessé ? Pas de Tony Parker non plus, pris par une soirée un peu select à Springfield, mais plutôt… une surprise, puisque c’est finalement Isaïa Cordinier qui rejoint l’Équipe de France. Pourquoi une surprise ? Parce que ce n’est pas du poste pour poste, celle-là on ne l’avait pas vue venir, et les Bleus partiront donc en Asie avec seulement deux véritables meneurs (Nando De Colo et Sylvain Francisco).

Isaïa Cordinier n’est malgré tout pas un choix par défaut, lui qui gravite depuis un bail autour de l’Équipe de France. L’arrière de 27 ans évolue actuellement à la Virtus Segafredo Poltrone Sofa artisan de la qualita Bologne après avoir explosé en France du côté de Nanterre et compte 19 sélections en EDF. Il a notamment participé aux qualifications pour l’Euro 2021 et la Coupe du Monde 2023 et apportera donc sa gnaque des deux côtés du terrain, lui que l’on peut aisément classer comme un two-way player, tout aussi à l’aise en attaque qu’en défense.

Une belle récompense donc pour un soldat des “fenêtres FIBA”, rejoint également par… Vincent Poirier, initialement laissé pour compte mais rappelé like a pompier de service pour pallier la blessure de Matthias Lessort. L’intérieur fraîchement signé par le Panathinaïkos est pour l’instant blessé, il fait toujours partie des 12 Bleus mais le bon Vincent a donc débarqué avec sa lance et sa grande échelle, au cas où, et il fera le déplacement vers l’Asie avec le groupe.

A onze jours du début de la compétition, qui verra on le rappelle la France affronter le Canada, la Lettonie et le Liban en phase de poule, le groupe France évolue un chouïa et fait face aux aléas. Problème de riche que de pouvoir piocher à foison dans un réservoir immense, en espérant éviter d’autres bobos dans les prochains jours.