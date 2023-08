Team USA est en forme, à 10 jours du début de la Coupe du Monde 2023. Collectivement très solides, les Américains ont été porté offensivement par Jalen Brunson, qui termine la rencontre à 21 points à 9/9 au tir.

Le roster annoncé en avait laissé certains perplexe, mais Team USA fera évidemment partie des favoris pour la Coupe du Monde 2023, qui démarrera le 25 août en Asie. Ce n’était, certes, qu’une préparation hier soir face aux Espagnols, mais les cainris ont livré une partie très solide en s’imposant 88-98 à Malaga.

Avec un 5 de départ composé de Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr, les States avaient vraiment fière allure et n’ont pas tardé à faire des étincelles dans la salle surchauffée d’Andalousie.

À la passe comme au tir, Jalen Brunson était partout hier soir. Avec 16 points à la mi-temps, il permet à son équipe de tourner devant à la pause (45-55) malgré une bonne résistance espagnole.

Parfait tout au long de la rencontre, le meneur des Knicks terminera à 9/9 au tir avec 21 points. Le reste du groupe américain a aussi pu s’exprimer, Tyrese Haliburton, Austin Reaves et Paolo Banchero notamment.

En résumé une prestation très sérieuse de Team USA, qui ne viendra pas en Asie pour caresser des pandas mais bien pour venir chercher un 6ème titre de champion du Monde.

Prochaines échéances avant le Mondial pour les USA : deux rencontres amicales face à la Grèce puis l’Allemagne avant de se lancer définitivement dans la compétition. Pour l’Espagne, ce sera le Canada et la République Dominicaine au programme.