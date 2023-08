Coupe du Monde 2023 : l’Espagne parmi les favoris, encore, toujours

Parmi les nations incontournables du basket mondial ces dernières années, l’Espagne trône au sommet. À une foirade sur un évènement déroulé à Tokyo près, Rudy Hernangomez et sa bande restent sur un soulevage de coupe à l’EuroBasket 2022, et une médaille d’or à la Coupe du Monde 2019. Le casting n’est plus le même, et pourtant on les craint encore. Peut-être même davantage.

Le background international

Trois fois rien. Six médailles sur leurs cinq dernières compétitions internationales, et deux des quatre dernières Coupes du Monde pour leur pomme – Team USA s’étant emparée de la seconde moitié. En tout point, l’antagoniste idéal pour botter n’importe quelle nation en alignant des meneurs de troisième division espagnole, qui – au fur et à mesure du tournoi – se révéleront être meilleurs que 98% des joueurs NBA.

Le roster 2023

Alex Abrines

Santi Aldama

Dario Brizuela

Victor Claver

Alberto Diaz

Rudy Fernandez

Usman Garuba

Juancho Hernangomez

Willy Hernangomez

Sergio Llull

Juan Nunez

Joel Parra

Voici donc l’effectif 2.0 de l’équipe qui bottera les fesses de notre France en demi-finale. Santi Aldama, Juan Nunez et Usman Garuba : on dirait le casting d’un court-métrage de Pedro Almodóvar, mais ce sont possiblement les noms qui hanteront l’équipe de France sur la prochaine décennie. On sait de quoi sont capables les Ibères. Ils auraient fait de Hugo Benitez un Top 15 meneur All-Time. Ajoutez à ça leurs anciens, Alex Abrines, Alberto Diaz et les frères Hernangomez, puis leurs très anciens, Victor Claver, Rudy Fernandez et Sergio Llull, et vous obtenez la potion d’une médaille d’or bien reloue à mater, une fois encore.

Nota bene : Ricky Rubio ayant mis sa carrière en pause pour préserver sa santé mentale, c’est le jeune Juan Nunez qui le remplace. La France se fera donc tabasser par un 2004. Génial.

🚨 OFICIAL | Los 1⃣2⃣ de #LaFamilia para la #FIBAWC 🔝#SomosEquipo pic.twitter.com/FCqhtcx6ij

— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 20, 2023

Le joueur à suivre : Santi Aldama

Pourquoi lui ? Parce qu’il est le plus à même de prendre le relais des grands frères spirituels, en les personnes de Marc et Pau Gasol. Tranquillement, sûrement et adossé à la colline, Santi Aldama fait ses stats dans la maison bleue, à Memphis. Il est un ailier-fort de 2m11, plutôt mobile, capable de dégainer de loin comme de poser un bras-roulé bien grassouillet. 30e choix de la Draft 2021, on reparlera très vite du bonhomme. Pas trop vite on l’espère.

L’absence de Ricky Rubio, première pierre du déclin ?

C’est peut-être utopiste de le penser. Blessé, Ricky Rubio n’était pas là pour le sacre à l’EuroBasket 2022. Il faut toutefois trouver une bonne raison d’envisager un déclin espagnol. Sergio Llull a 35 ans et Rudy Fernandez 38 : sans un meneur expérimenté et dans la fleur de l’âge, l’Espagne pourrait lâcher du lest. C’est dans cette optique que Juan Nunez – pioché par Sergio Scariolo pour remplacer Rubio – représente une vraie menace. Le meneur du Ratiopharm ULM a eu 19 ans début juin, et pose déjà des stats vraisemblables au sein d’une division professionnelle reconnue. De là à les transvaser sur une compétition internationale ? Avec l’Espagne, qui peut savoir.

Le programme

Samedi 26 août à 15h30 vs Côte d’Ivoire

Lundi 28 août à 15h30 vs Brésil

Mercredi 30 août à 15h30 vs Iran

Un groupe blindé d’interrogations, avec des frères Hernangomez qui nous ont coûté un titre l’été dernier, et de plus jeunes visages avides de titres et du flambeau que tiennent encore les vétérans de la Roja. Bref, encore et toujours un favori.