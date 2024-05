Grâce à une défense de fer et un collectif appliqué pour seconder Shai Gilgeous-Alexander (29 points, 9 rebonds, 9 passes), le Thunder remporte aisément le Game 1 face à des Mavericks en manque de solutions.

Sur le papier, c’est peut-être la série la plus équilibrée de ce second tour, ce qui nous pousse plus que jamais à croire à une confrontation longue et serrée. Sentiment confirmé en début de match avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Les défenses prennent clairement le dessus sur les attaques et la rencontre annonce une bataille de tranchées. Malgré un Lu Dort collé à son short, Luka Doncic réussit à scorer tant bien que mal dans le premier quart-temps. Shai Gilgeous-Alexander lui répond tandis que Josh Giddey et Chet Holmgren nous font du Lob City version Thunder.

Si la rencontre est équilibrée et plaisante à suivre, on attend un peu plus de la part de certains patrons. Kyrie Irving notamment est bien discret en première mi-temps. Le meneur a quasiment autant de ballons perdus que de points. En face, c’est Jalen Williams qui nous sort une disasterclass inattendue.

Bien challengé par les Mavs, le Thunder prend les commandes du match avant la pause. Aaron Wiggins réalise une entrée magnifique avec 12 points sur le seul second quart-temps. Le Thunder commence à remporter les duels, les rebonds offensifs s’enchainent pour OKC, comme les passages de Shai Gilgeous-Alexander sur la ligne. Malgré le chantier de Daniel Gafford à l’intérieur et le showman Derrick Jones Jr., l’écart commence à se faire avec +9 à la pause pour OKC. Les leaders de Dallas doivent faire beaucoup mieux.

Au retour des vestiaires, Dallas revient avec de meilleures intentions. La défense serre les rangs, Kyrie Irving sort enfin de sa boîte alors que Daniel Gafford est toujours aussi agressif à l’intérieur. Les Mavs recollent à -1. Temps mort Mark Daigneault.

Le Coach de l’année rebooste tout son groupe et la réponse ne se fait pas attendre. Un petit 14-4 redonne de l’air à OKC. Luguentz Dort fait un boulot génial sur Luka Doncic, Chet Holmgren est parfait des deux côtés du terrain, globalement la défense du Thunder est extrêmement sérieuse. Rien n’est facile pour Dallas. Jason Kidd peut commencer à se faire du mouron car SGA is cooking !

Le Canadien inscrit 10 de ses 29 points sur le seul 3ème quart-temps. Kyrie Irving parvient à ramener Dallas à -10 au buzzer avant le money time, sait-on jamais ?

Uncle Drew est encore là en début de quatrième quart-temps pour chauffer mais qui sort enfin de sa torpeur ? Jalen Williams bien sûr. Totalement à la ramasse pendant 3 quart-temps, l’homme à tout faire d’OKC a bien réglé sa montre et il n’est pas le King of the Fourth pour rien. Il inflige un 10-3 à Dallas par ses seuls moyens et le Thunder reprend le large. Doncic visiblement amoindri et cloisonné ne peut pas répondre, Dallas n’a plus les options pour scorer. Aaron Wiggins et Cason Wallace corsent l’addition à 3-points et Jason Kidd demande grâce à 5 minutes du terme de la rencontre, envoyant son banc faire un peu de sport.

Victoire autoritaire de la part du Thunder, qui démarre cette série de manière idéale. Dallas de son côté va devoir trouver des idées pour gêner davantage la défense rapprochée d’OKC. Écrasés au rebond, maladroits balle en main (15 turnovers) et avec la paire Irving – Doncic à seulement 39 points, cela semblait impossible de faire mieux ce soir.