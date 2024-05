OH LA DINGUERIE ! Quel match, quelle fin de match, quel shoot !

Prise dans la nasse allemande, drivée par un jeune Alien de la discipline (Fabian Geissman) qui leur faisait mille misères, l’Équipe de France s’en est finalement sortie lors de quart de finale du TQO et jouera donc une demi-finale sous tension, tout à l’heure à 19h55.

Dans les choux durant la majeure partie du match, les Bleus nous ont finalement sorti une fin de match dantesque, avec deux lancers de Thimote Vergiat et une grosse défense pour aller en prolongation, et un tir MONSTRUEUX de Jules Rambaut, au buzzer, à 2-points et avec la planche, pour donner la victoire à la France et ainsi continuer à croire en cette qualification olympique.

FRANCE WIN IN OT! 🤯

France advances to the Paris 2024 Ticket game! 🇫🇷🔥 #3x3OQT @ffbasketball pic.twitter.com/vkj81fMICa

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) May 19, 2024

Une victoire héroïque, éprouvante, et il faudra vite se remettre la tête à l’endroit pour affronter la Mongolie tout à l’heure à 19h55. Des Mongols qui évolueront… à 3, après l’exclusion en quarts de l’un de leur joueur, qui lui vaut également l’interdiction de jouer la demi, parce que this is the law.

Ils nous ont fait vibrer, mais il reste désormais 21 points à Thimote, Frank, Raphael Et Jules pour atteindre leur objectif. Allez, on a peut-être bien fait le plus dur, mais il faut finir.