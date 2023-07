À un mois du début de la Coupe du Monde, la République dominicaine vient d’annoncer la composition d’un groupe de 30 joueurs pour préparer la compétition. Parmi les sélectionnés, trois évoluent actuellement en NBA, dont la star de Minnesota Karl-Anthony Towns.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et c’est désormais officiel : après dix ans sans porter le maillot de son pays, Karl-Anthony Towns va faire son retour avec la République dominicaine. Le pivot des Wolves fait en effet parti de la liste élargie annoncée par la fédération pour préparer la Coupe du Monde.

On note la présence de deux autres joueurs NBA à ses côtés : Al Horford et Chris Duarte. L’intérieur de Boston fait lui aussi son retour en sélection nationale après plus dix ans, et pourrait former une raquette de revenants assez destructrice aux côtés de KAT. Le nouvel arrière des Kings a quant à lui disputé ses premiers matchs avec son pays l’année dernière, à l’occasion des qualifications au Mondial, affichant une moyenne de 15,5 points en deux rencontres.

Dominican Republic’s extended roster is full of marquee names 🌟#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/a1kBBqt4yA

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) July 26, 2023



Un groupe élargi de 30 joueurs, ça fait quand même beaucoup de monde. Le coach dominicain va donc devoir faire des choix pour ne conserver que douze hommes à la fin de la préparation… mais on voit mal Towns, Horford ou Duarte se faire renvoyer chez eux alors qu’ils font partie des meilleurs joueurs de cette liste. Sauf tremblement de terre, on devrait donc voir les trois NBAers au Mondial dans un mois.

La République dominicaine ne fera pas office de favori, mais pourrait faire partie des surprises de la compétition. Dans le groupe A avec l’Italie, l’Angola et les Philippines, elle a peut-être un coup à jouer pour disputer les phases finales. On gardera un œil attentif sur les Dominicains, qui débuteront leur compétition le 25 août face aux Philippins, l’une des équipes hôtes qui jouera à domicile.

