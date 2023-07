Kristaps Porzingis et Davis Bertans dans la liste élargie de la Lettonie pour la Coupe du Monde 2023

C’est un pays d’une centaine d’habitants, coincé entre l’extrême sud de la Roumanie et le nord de la Serbie, et dirigé par un petit bonhomme moustachu du nom de Douglas. Enfin non, mais c’est à peu près ce qu’aurait répondu l’Américain lambda, s’il lui avait fallu – d’instinct – réaliser une brève présentation de la Lettonie. Pas de panique, un lien bien plus direct existe : il s’appelle Kristaps.

On pourrait croire que, parce que la Lettonie est un pays balte, qu’il y a toujours eu une certaine rigueur dans l’est, que les types y ont les crânes rasés et les exigences un poil trop appuyées, l’équipe de basket de la Lettonie ait déjà disputé une Coupe du Monde. Il n’en est rien. Ce Mondial 2023 sera le premier de l’histoire pour ce pays d’un peu moins de deux millions d’habitants. C’est pourquoi dans la composition de son groupe, l’entraîneur Luca Bianchi – également coach de la SIG Strasbourg – doit se montrer érudit en associant les nouvelles têtes de cette sélection, aux vieux brigands qui ont déjà l’expérience des fenêtres internationales.

À moins d’un mois du lancement de la Coupe du Monde, la Lettonie a présenté une liste élargie de seize joueurs – laquelle sera réduite à douze en fin de course. Six des neufs anciens présents à l’EuroBasket 2017 – la dernière compétition internationale disputée par la Lettonie – ont été reconduits : Kristaps Porzingis, les frères Bertans, Janis Timma, Rolands Smits et Andrejs Grazulis. À l’époque, la Lettonie s’était inclinée 103 à 97 en quart de finale du tournoi, contre la Slovénie d’un Luka Doncic très fraîchement majeur. Mais, au-delà d’une désillusion forcée par l’étreint score final, ce résultat fut le meilleur décroché par la sélection lettone depuis… 1937.

La Lettonie a donc un immense coup à jouer dans ce Mondial. Une doublette NBA, un lien fraternel, des joueurs référencés comme Rodions Kurucs (ancien des Nets) ou Janis Timma (60e choix de la Draft NBA 2013), et plusieurs fins connaisseurs du format FIBA, pour ne citer que l’intérieur du Zalgiris Kaunas, Rolands Smits. La Lettonie est dans le groupe H avec le Canada, le Liban et la France. Seules deux équipes se qualifieront pour le second tour de la compétition (quatre groupes composés des deux premiers de chaque groupe sur le premier tour). En considérant trois mastodontes, il y aura forcément un immense déçu.

🇱🇻Valstsvienības galvenais treneris Luka Banki nosaucis 16 spēlētājus, kas piedalīsies oficiālajā treniņnometnē Liepājā, no kuriem 12 pārstāvēs Latviju @FIBA Pasaules kausā. #TrīsZvaigznes #FIBAWC pic.twitter.com/ttcqWrs0Ep

— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) July 26, 2023