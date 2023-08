L’Équipe de France éliminée de la Coupe du Monde en 3 jours : 88-86 pour la Lettonie

La France est tombée. Victoire 88 à 86 de la Lettonie. Nous sommes assommés. La gueule de bois sera longue.

La feuille de match, c’est par ICI !

Pour la version polie, il nous faudrait plus que les simples droits conférés à notre regard journalistique pour critiquer le critiquable à hauteur de la critique qui doit lui être faite. Pour l’un peu plus trash – davantage partagés par les Français ayant assisté à la déroute devant leur écran – c’était claqué au sol. L’arrogance dissimulée avec laquelle les Bleus ont mené au score sur la quasi entièreté de la rencontre, a finalement été facturée d’une Coupe du Monde 2023. Parce que oui, Evan Fournier a longtemps maintenu la France à distance – trop fragile – de la Lettonie. S’il peut lui être reproché d’annihiler les offensives tricolores en conservant le ballon pour envoyer une prière, Evan a, parmi ses contacts, celui d’un homme de pouvoir dans l’au-delà.

🏆 #FIBAWC

🏀🤯 OHHHH Le BUZZER d’Evan Fournier !!

💥 Quel shoot incroyable !#FRALET 🇫🇷🇱🇻 pic.twitter.com/038ideewoy

— NBAextra (@NBAextra) August 27, 2023

Mais rentrer des tirs incroyables n’est que la suite chanceuse d’une offensive conduite sous trois ou quatre grammes de bibine. Comment en arrive-t-on à devoir décocher sur deux défenseurs au terme de 24 secondes de possession ?

Le groupe bâti par Vincent Collet ne fonctionne pas sous la pression d’un enjeu de type “marche ou crève”. C’était déjà très court à l’EuroBasket 2022 – et finalement déboulonné par l’Espagne, seule vraie équipe rencontrée en phases finales. La cour des miracles ne s’est pas déplacée à Jakarta. Nando De Colo vieillit : choc, effroi et stupéfaction ! Il n’était pas dans son match. Ses deux fautes antisportives l’ont forcé à abandonner les Bleus. Mais, quand bien même l’un des joueurs les plus irréprochables de l’histoire de cette équipe passe à côté, Vincent Collet doit être en mesure de lui trouver un honnête remplaçant – et non suppôt. En ce point, Sylvain Francisco a été lâché trop tôt dans l’arène. Sa prépa fut pourtant de qualité. Mais, à l’image de son dernier tir – manqué – le Munichois n’avait pas les épaules pour décider du sort d’une sélection qu’il vient d’intégrer.

La Lettonie n’était pourtant pas l’Everest. Rien qu’un bon vieux Mont Ventoux, très largement à la portée d’un groupe sachant correctement sortir sur les tireurs à 3-points. Problème, l’équipe de France n’a pas su sortir sur les tireurs à 3-points. Ou trop violemment. Un peu à la bourre, le filet de bave qui pendouille aux lèvres et l’élan incontrôlé. Les ingrédients idoines pour commettre une faute de buffle sur un Davis Bertans qui a déjà terminé son geste. Et puis, à force de ne jamais porter le coup de grâce, de ne rien montrer d’assez convaincant dans le jeu pour insuffler un petit run autoritaire, les Bleus ont fini par transformer Arturs Zagars en ce que les pays de l’Est ont de meilleur à nous offrir. Aucun sentiment. Un assassin silencieux. Le sang qui ne se réchauffe pas d’un seul degré sous l’enjeu colossal des dernières minutes.

Mais nous ne ferons pas d’Arturs Zagars – ni de Rolands Smits ou Davis Bertans – l’un de ces ennemis publics que l’on adore mentionner pour se rappeler d’une soirée noire. Ils n’ont tapé du poing sur la table que lorsque les Bleus sont partis recommander une chouffe au comptoir. L’équipe de France leur a elle-même érigé une statue. Trop d’honneur pour des joueurs – aussi exceptionnels ont-ils été – menés d’encore dix unités à cinq minutes du terme, par un collectif qui n’a compté que sur ses individualités.

🇱🇻 Arturs Zagars with the game of his LIFE:

📊 22 PTS 5 AST 2 STL to lead Latvia to historic win over France!#FIBAWC x #InspireGreatness pic.twitter.com/XHTWAP50dG

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 27, 2023

L’échec est collectif. Guerschon Yabusele nous a habitué à l’exceptionnel, il s’est cette fois suffi d’une ou deux calottes à l’épaule en 25 minutes pour dessiner une mauvaise caricature du grand attaquant qu’il est. Nicolas Batum a existé, par séquences, mais ne s’est pas démarqué d’une masse ennuyante. Avec 27 points, Evan Fournier a posé la meilleure marque de ses 542 derniers jours dans la peau d’un basketteur. C’est déjà son pire souvenir.

La France est éliminée de la Coupe du Monde 2023 après seulement deux matchs. Elle affrontera le Liban mardi, avant d’être redirigée dans un groupe de classement 17-32.