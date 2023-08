Le coup de gueule de Nicolas Batum après l’élimination de la France

Choqué, dévasté, effondré, énervé… vous pouvez utiliser les mots que vous voulez après la terrible élimination de l’Equipe de France dès le premier tour de la Coupe du Monde 2023. Tous ces mots, ils caractérisent parfaitement l’état émotionnel de Nicolas Batum, qui s’est exprimé sans langue de bois suite à la défaite contre la Lettonie.

C’est au micro de Rémi Reverchon de BeIN Sports que Nico a dit ses quatre vérités. Bien évidemment, Batum a assumé sa part de responsabilité dans l’échec des Bleus, qui ont complètement craqué dans la dernier quart-temps face à la Lettonie pour sortir du Mondial par la très petite porte. Mais le capitaine de l’EDF a surtout demandé une remise en question globale, à tous les niveaux.

La phrase qu’il faut retenir dans cette décla remplie d’émotion, c’est la dernière.

Visiblement, Nicolas Batum n’a pas apprécié l’absence du meneur Thomas Heurtel, privé de sélection depuis sa signature dans le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg en plein contexte de guerre avec l’Ukraine. Heurtel possède une très grosse expérience en Bleu avec une centaine de sélections et de nombreuses participations aux grandes compétitions internationales. Il a notamment fait partie des deux dernières épopées aux Jeux Olympiques de Tokyo et à l’EuroBasket, avec à chaque fois une médaille d’argent au bout.

“C’était ma dernière Coupe du Monde” a enchainé Nico au micro de Rémi Reverchon. “Gros, tu me connais, j’ai loupé des étés mais j’ai tout fait pour ce putain de maillot. Et quand on se prive de certains gars, dans des compétitions comme ça… gros, on est ensemble putain, ça fait des années qu’on met quelque chose en place, on pouvait être champion du monde. On a déconné (les joueurs) certes, mais il y a une grosse remise en question de beaucoup beaucoup de personnes.”