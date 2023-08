Après sa grosse victoire face à l’Équipe de France, le Canada a écrabouillé le Liban 73-128 au terme d’une rencontre très sérieuse et appliquée malgré la faiblesse de l’adversaire. Les cadres ont rapidement plié la rencontre et le Canada se positionne parfaitement pour le second tour, ça rigole pas du tout.

Les statistiques complètes de ce A ll-Star Game Canada-Liban

Pas le temps de niaiser pour le Canada. Après avoir humilié l’équipe de France il y a deux jours, les joyeux drilles canadiens se sont bien éclatés face au Liban ce midi en s’imposant 128-73. Hyper sérieux et appliqués, Shai Gilgeous-Alexander ont rapidement pris le contrôle de la rencontre face à une équipe libanaise qui ne joue clairement pas dans la même cour.

Une adresse à 3-points (18/30 à 60% sur la rencontre) des grands jours, des cadres appliqués et inspirés à l’image de R.J Barrett (17 points) et une défense sérieuse pendant 40 minutes… c’est donc ça un match “facile” ?

Facile oui, car le Canada était évidemment trois niveaux au dessus de son adversaire. Mais facile SURTOUT car d’entrée le 5 majeur canadien a mis la gouache et n’a pas pris cette rencontre par dessus la jambe. Intensité, défense, physique et adresse. Un cocktail bien corsé pour des Libanais qui se sont mangés ficelles sur ficelles et dunks sur dunks. Dillon Brooks (12 points aujourd’hui) a fait du Dillon Brooks en envoyant notamment un step back à 3-points avant la mi-temps qui lui a offert la possibilité de pouvoir encore bien flex.

Pendant ce temps-là, Dillon Brooks claque des step back à trois points au buzzer et envoie des bisous au public 😭😭😭pic.twitter.com/Zd3Ab0dMya

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 27, 2023

Une fois la rencontre gagnée, les Canadiens ont fait rentrer leurs seconds couteaux tout le dernier quart-temps. L’occasion notamment de voir Zach Edey l’un des prospects les plus prometteurs de NCAA – à l’œuvre. Cerise sur le gâteau, le jeune géant (2m24) a claqué 12 points avec un clinique 6/6 et a étalé une belle palette technique au poste.

Côté Liban on note quand même que – malgré sa passion pour les rillettes – Omari Spellman a encore du basket plein les mains avec 16 points dont deux jolis and-one.

Bref, une formalité passée haut la main par les Canadiens qui, avec sérieux, ont surclassé une équipe du Liban qui a fait ce qu’elle a pu. Le Canada aperçoit le second tour sereinement, le Liban jouera la France mardi pour tenter de sauver l’honneur, mais faut pas pousser non plus.