Pouvait-on imaginer une entrée plus douloureuse dans la compétition ? Probablement pas. Ce résultat est-il dramatique ? Oui, à plusieurs égards. Y’a-t-il pour autant mort d’homme ? Non, mais une blessure clairement ouverte alors on espère que les infirmiers sont doués car la plaie est moche.

On disait beaucoup de bien de cette équipe du Canada, emmenée par de vraies stars NBA (surtout une), mais on était également assez confiant pour notre Équipe de France, on parle quand même d’un squad médaillé dans chacune des trois dernières grandes compétitions qu’elle avait disputé. Deux heures plus tard ? On dit encore beaucoup de bien de cette équipe du Canada, mais on est d’un coup beaucoup moins confiant pour nos Bleus.

30 points.

C’est beaucoup, 30 points.

30 points c’est beaucoup, et une équipe d’élite mondiale ne devrait pas. Ça ne DEVRAIT pas arriver, point. Alors les accidents ça arrive, oui, mais sur ce premier match de poule on est plus proche de la catastrophe que du simple accident. Les Canadiens nous ont sauté à la gorge d’entrée (deux tomars de Dillon Brooks en tout début de match, consécutifs à une grosse défense), et heureusement Nando De Colo a ébloui les premières possessions, avant qu’Evan Fournier ne lâche l’une de ses plus grosses mi-temps en Bleu (19 pions à la pause) et que Matthias Lessort nous régale lors de sa première rentrée de l’été.

Pendant ce temps les forces n°1 du Canada étaient, dans l’ordre, le vice de Kelly Olynyk, la chance de Kelly Olynyk et les cheveux de Kelly Olynyk. 43-40 Canada à la mi-temps, vous aurez compris que ça ne sentait pas bon étant donné que les leaders présumés canadiens n’étaient pas encore sortis de leur boîte…

Au retour des vestiaires ? Vincent Collet tente un coup et laisse Nando De Colo sur le banc, au profit d’un Elie Okobo possiblement parfait en joker de luxe. Désolé, ce ne sera pas pour cette fois. Coup de poker manqué et si les Français ne parviennent plus à se défaire de la tenaille canadienne (notamment la première ligne Brooks / Dort), en face ça commence à dérouler froidement et l’on comprend d’un coup pourquoi Shai Gilgeous-Alexander est considéré par certains comme un Top 5 meneurs NBA. Le point stats ? 27 points, 13 rebonds et 6 passes pour SGA. L’autre point stats ? 52-25 en deuxième mi-temps.

A gerber, car ce fut en effet très dur émotionnellement de voir les Français dans le dur à ce point, possible d’ailleurs que ce soit une première depuis un paquet d’années… Espagne mis à part. Tout fut dur, en effet. Tout fut dur pour Rudy Gobert, qui laissera au final (lui et tous les autres) 15 rebonds offensifs aux intérieurs canadiens, tout fut dur pour Evan Fournier, auteur d’une deuxième mi-temps inversement proportionnelle à la première, tout fut dur pour Nicolas Batum, auteur d’une deuxième mi-temps égale à la première, à savoir discrète, et c’est le mot le plus poli qu’on ait trouvé. Tout fut dur, et perdre un match à cause d’un déficit d’envie n’est jamais bon pour le moral…

Tellement dur… et tellement peu de bons points à ressortir de ce match. La première mi-temps d’Evan, le très bon passage de Matthias Lessort ? Ouais, épicétou. Côté face par contre, la feuille est malheureusement remplie… En premier lieu un coup très rude qu’il faudra soigner, et en second la résultante mathématique de cette défaite, bien au-delà du fait que c’est une vraie raclée : les Français sont déjà dans de sales draps pour la suite de la compétition. Pourquoi ? Car il faudra, en gros, gagner tous nos matchs de poule pour espérer rejoindre les quarts, et le programme de la France dans les dix prochains jours pourrait se décomposer ainsi : Lettonie, Liban, Brésil, Espagne. Autant vous dire que Manille peut bien attendre, et que le match de dimanche face aux Lettons, très facils vainqueurs du Liban, ressemble déjà à un must win pour des Bleus qui ne s’attendaient, probablement, pas à ça.

Merci à l’Équipe de France, non pas pour ce moment mais merci à l’Équipe de France de nous redonner le sourire dès dimanche à15h30. parce que si le Canada a frappé un grand coup cet après-midi en se positionnant d’ores et déjà comme l’un des favoris de cette Coupe du Monde, la France, elle, ce soir, la France du basket, est en mille morceaux.