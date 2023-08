Coupe du Monde 2023 : France – Canada, le grand replay du live !

C’était un live, nous étions tous ensemble, et c’est bien la seule chose qu’il faut retenir.

Live de qualité mais prestation morose de nos Bleus. Tombée les armes pas forcément à la main contre le Canada, 65 à 95, l’équipe de France manque son entrée en lice dans la compétition. On est encore loin des attentes placées en l’équipe sur une Coupe du Monde. Le match commençait pourtant bien, par un 7-0 qui a euphorisé le live, puis Vincent Collet et ses hommes sont revenus de la pause avec des idées noires. Boarf, on se rattrapera contre la Lettonie, hein ? En attendant, on vous laisse avec le gros replay de ce live d’un peu moins de 2h. Une défaite, comme une victoire, ça se vit ensemble.