Si vous ne saviez pas encore ce que vous faites demain à 15h30 ? Désormais vous le savez. Et si vous avez déjà quelque chose de prévu, il va falloir changer. ALLEZ LES BLEUS !

L’adresse pour se retrouver et hurler votre amour de la France et du basket : juste ici !

Vous en avez pris l’habitude, à chaque évènement majeur sur la planète basket l’équipe de TrashTalk se retrousse les manches pour vous proposer la meilleure couverture possible dudit évènement. On ne change pas une équipe qui kiffe alors pour cette ouverture de Coupe du Monde on se retrouvera donc dès demain 15h30, sur un canapé qui commence à en avoir vu de belles, on parle bien de performances bien sûr.

La France, le Canada, nos Bleus chéris face à un squad redoutable emmené notamment par le crack d’OKC Shai Gilgeous-Alexander, et donc vous, communauté bien aimée, que l’on attend nombreuse en direct pour faire péter les scores d’entrée. Serez-vous là ? Rectifions, vous SEREZ là alors à demain, en forme, et avec les cordes vocales échauffées.