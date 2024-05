Ultra dominants lors des deux premiers matchs à Denver, les Wolves n’ont rien pu faire au Game 3 face à la grosse réaction du champion en titre à Minneapolis. C’est désormais à Anthony Edwards et ses copains de réagir devant leur public (2h du matin cette nuit).

“J’ai laissé tomber mon équipe. Je serai prêt dimanche.”

Voilà ce qu’a déclaré Anthony Edwards après la grosse raclée du Game 3, où Denver s’est imposé 117-90 sur le parquet de Minnesota. Ant-Man a été plus discret que d’habitude, mais c’est surtout collectivement que les Wolves ont pris l’eau. Défensivement, ils n’ont cette fois-ci pas su étouffer Jamal Murray et ses potes, et ont été en grosse manque d’inspiration offensive. Pour résumer : le temps d’un match, les Loups ont été remis à leur place par le champion en titre.

C’était la première défaite des Wolves sur ces Playoffs NBA 2024. Ils restaient sur six victoires en six matchs, toutes aussi convaincantes les unes que les autres. Tellement convaincantes d’ailleurs que certains considéraient soudainement Minnesota comme le nouveau favori pour remporter le titre. Mais on sait que les choses vont très vite en NBA et aujourd’hui, les Loups doivent chasser les premiers doutes qui sont apparus sur cette campagne.

The Timberwolves listened to 3 days worth of suggestion that they were on a championship path. Then they delivered their worst performance of the playoffs.

Now they have a series on their hands. https://t.co/RtoiHnBlwm

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) May 11, 2024

On peut parler de doutes car c’est une chose de perdre un match de Playoffs, c’en est une autre de se faire surclasser devant son propre public. Les Wolves possédaient toute la confiance du monde après avoir bouffé les Nuggets à Denver. Limite ça sortait les balais à Minneapolis. Mais avant le Game 4 de ce soir, on se demande surtout quel visage vont montrer les Loups. Celui hyper impressionnant du début de Playoffs ? Ou celui du troisième match où ils sont passés au travers ?

Stat encourageante pour les fans des Wolves : Minnesota a remporté dix matchs sur dix cette saison après avoir perdu la rencontre précédente d’au moins dix points. Autant dire que les Loups ont une grosse capacité de réaction.

Fait un peu moins encourageant : les Wolves vont essayer de réagir contre le champion en titre qui vient de sortir son match le plus accompli des Playoffs 2024.

Very interested to see what happens tomorrow. Wolves are 10-0 this season after a double digit loss. But the severity of last night’s beating is tough to overlook. We see great teams get blown out in the playoffs regularly and rebound. The Nuggets are also a great team. Fun stuff

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) May 11, 2024

À 2-1 pour Minnesota, avec un Game 4 dans l’antre des Wolves, le match de ce soir risque de déterminer beaucoup de choses pour la suite de la série. En cas de victoire, les Loups s’offriront trois chances d’éliminer le champion en titre. En cas de défaite, la série reviendra à Denver sur le score de 2-2, et le momentum aura alors complètement basculé dans le camp des Nuggets.

Vous l’avez compris, le match de cette nuit est juste im-man-quable.