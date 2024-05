Ce soir à 21h, lors de la Loterie NBA, 14 équipes seront en course pour décrocher le premier choix à la prochaine Draft NBA. Et chacune d’entre elle sera représentée par l’un de ses membres. Chez les Wizards, c’est le Français Bilal Coulibaly qui sera sur place du côté de Chicago. Va-t-il porter chance à son équipe ?

Après une saison rookie prometteuse à D.C., Bilal Coulibaly possède déjà une belle cote dans la capitale US. Elle montera encore plus si les Wizards remportent le premier choix à la Loterie NBA ce soir.

La franchise de Washington, qui a terminé avec le deuxième pire bilan de la Ligue cette saison (15 victoires – 67 défaites), possède 14% de chances de décrocher le first pick à la prochaine Draft. C’est le chiffre le plus élevé parmi les équipes en lice, à égalité avec les Detroit Pistons. Il y a donc une réelle possibilité que les Wizards tirent le gros lot, et que Bilal Coulibaly soit considéré comme le nouveau porte-bonheur de la franchise.

.@Bilaal_6 will be our #NBADraftLottery on-stage rep on Sunday in Chicago. 🤝

Pour rappel, les Wizards avaient obtenu le huitième choix à la Loterie NBA 2023, huitième choix qu’ils ont utilisé pour sélectionner Jarace Walker, échangé dans la foulée contre Bilal Coulibaly (choisi en septième position par Indiana). La suite, on la connaît : Bilal a lâché une belle saison rookie, qui s’est certes terminée par une blessure au poignet mais où il s’est imposé comme un membre important de l’avenir de la franchise.

En cas de premier ou second choix cette année, Bilal pourrait voir un autre Français débarquer à Washington, Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher faisant partie des favoris pour être sélectionnés dans le Top 3 en juin prochain.