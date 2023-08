La France affrontera l’Iran et la Côte d’Ivoire en matchs de classement 17-32

C’est officiel depuis la fin de Côte d’Ivoire – Brésil, la France affrontera l’Iran puis la Côte d’Ivoire en matchs de classement 17- 32 !

Presque la flemme d’écrire ces lignes, mais c’est comme ça : l’équipe de France affrontera l’Iran et la Côte d’Ivoire dans le cadre des matchs de classement de la 17e place à la 32e. Si l’Iran n’a pas encore disputé son 3e match face à l’Espagne, Hamed Haddadi et ses coéquipiers sont déjà certains de ne pas réussir à accrocher la seconde phase de groupes. Le Brésil (3-0) a douté contre la Côte d’Ivoire, mais a fini par s’imposer 89 à 77, décrochant ainsi son ticket pour le round suivant.

Du coup, dans l’ordre, l’Iran (0-2) et la Côte d’Ivoire (1-2) sont les deux derniers adversaires de l’équipe de France dans cette Coupe du Monde 2023. Le Liban – que la France n’affrontera pas – complète ce groupe en chocolat. On a presque envie de dire « attention », car la Côte d’Ivoire n’est pas passée loin de l’exploit contre le Brésil, et qu’elle est toute de même classée 43e au ranking FIBA. Mais là où les Bleus sont en “danger”, c’est que les Éléphants de Côte d’Ivoire jouent gros : ayant déjà une victoire dans le bagage, Vafessa Fofana et ses potes espèrent terminer cette Coupe du Monde au rang de meilleure sélection africaine. Pourquoi ? Parce qu’une qualification pour Paris 2024 est en jeu. Ça va se battre fort avec le Cap-Vert. Pour ce qui est de l’Iran, la sélection siège à la 22e position du ranking FIBA. A vrai dire, elle surfe encore sur ses excellent résultats décrochés dans le Championnat d’Asie, sous les plus fraîches (et lointaines) années du géant Hamed Haddadi. Il mesure toujours 2m18, mais ses mouvements sont gênés par l’écorce et la mousse qui ont – depuis – poussé entre ses articulations. Maintenant, si l’équipe de France se pointe sans pivot…

38-year-old Hamed Haddadi putting on a fundamentals clinic.#FIBAWC x #WinForIran pic.twitter.com/AV7BDTPmNi

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023