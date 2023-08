S’imposant presque naturellement comme l’option offensive numéro 1 de Team USA sur cette Coupe du Monde 2023, Anthony Edwards a encore assuré ce mercredi avec 22 points marqués en seulement 19 minutes face à la Jordanie. De quoi booster un peu plus son capital confiance déjà très élevé, lui qui se dit prêt à aller chercher un record symbolique de Team USA détenu par Kevin Durant.

38 points.

Voilà le record dont on parle. Lors du Mondial 2010, remporté par les Etats-Unis derrière un Kevin Durant intouchable, ce dernier a planté 38 pions en demi-finale face à la Lituanie, une marque qui n’avait jamais été atteinte par un joueur américain en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Et depuis, personne n’a réussi à monter aussi haut, ni même KD.

Anthony Edwards peut-il aller chercher ce record ?

La question lui a été posée en conférence de presse d’après-match ce mercredi. Voilà ce qu’il a répondu (via BasketNews) :

“Qui peut battre le record de KD ? Il est probablement l’un des plus grands joueurs donc ça va être dur… mais je vais essayer. Bien sûr que je vais essayer.”

Du Ant-Man dans le texte, lui qui a fait rire la salle de presse avec sa décla. Des rires, mais quelque chose nous dit qu’intérieurement, Anthony Edwards se dit carrément capable d’aller planter 40 pions dans un match FIBA. Peut-être même dès cette Coupe du Monde 2023.

Leader offensif de Team USA aujourd’hui, l’arrière All-Star des Wolves a ce qu’il faut pour lâcher un gros carton : le talent, les responsabilités offensives, la confiance, l’agressivité… Pour le moment, Edwards et ses copains n’ont pas eu besoin de forcer leur talent, mais viendra un moment où ils auront besoin qu’Ant prenne les choses en main, comme il a pu le faire face à l’Allemagne en match de préparation (34 points).

Our @Urbodo asked 🇺🇸 Anthony Edwards who on the current roster could beat Kevin Durant’s single game scoring record…

All we can say is, watch out @KDTrey5, Ant is coming 😄#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/LF8pdN64Pg

— BasketNews (@BasketNews_com) August 30, 2023

Battre un record aussi symbolique que celui de Kevin Durant compterait sans doute beaucoup aux yeux d’Edwards, qui a récemment expliqué pourquoi Kevin Durant était son joueur préféré all-time.

“Il adore tout simplement le jeu. Il me rappelle moi, il ne réfléchit pas (quand il joue). Il aborde le jeu en se disant que la balle ne peut faire que deux choses : soit vous mettez le shoot, soit vous le ratez. C’est pourquoi j’adore KD.”

Une mentalité propre aux plus grands scoreurs de l’histoire, dont Anthony Edwards compte bien faire partie un jour.

