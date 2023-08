La Slovénie s’est imposée confortablement cet après-midi face au Cap-Vert (92-77) et termine sa première phase de groupe avec 3 victoires en 3 matchs. Place aux choses sérieuses désormais pour Luka Doncic et ses partenaires avec le début du deuxième tour dès vendredi face à l’Australie.

Les statistiques de la rencontre

Malgré un Luka Doncic un peu moins adroit que d’habitude (19 points à 5/17 au tir dont 1/8 du parking et une première mi-temps euark), la Slovénie s’est facilement imposée face à la sélection du Cap-Vert, 92-77. Tout n’a pas été parfait cet après-midi pour les Slovènes, embêtés un long moment par des Capverdiens qui ont joué crânement leur chance. Luka a fait du Luka en prenant le jeu à son compte. Particulièrement inspiré à la passe, le meneur des Mavs a distribué 9 caviars à ses coéquipiers.

Luka steals to dish it behind his back to Ziga! 🔥 #FIBAWC x #WinForSlovenia 🇸🇮 pic.twitter.com/ihO7PTc1F2

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 30, 2023

Collectivement pas encore au point, les Slovènes auraient pu économiser quelques forces cet après-midi mais ont été contraints de lutter jusqu’à la moitié du quatrième quart-temps.

L’essentiel est ailleurs, la Slovénie assure sa première place du groupe F et valide son billet pour le deuxième tour avec la Géorgie. Elle fera partie du groupe K avec l’Australie, l’Allemagne et donc la Géorgie. Il faudra néanmoins être plus consistant collectivement dès vendredi face aux boomers australiens pour éviter une sortie de route prématurée. Le duel entre Luka Doncic et la jeune pépite du Thunder Josh Giddey s’annonce épique., et il faudra ensuite affronter, dimanche, la très sérieuse Allemagne, emmenée par un autre meneur de grand talent : Dennis Schröder. Le parcours n’est pas simple et ce second tour passera réellement cette formation slovène au révélateur après une phase de groupe plutôt tranquille.