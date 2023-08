La Coupe du Monde approche à grands pas, il est temps de se plonger dans les présentations des sélections qui joueront les premiers rôles dans cette compétition. Après avoir évoqué l’Allemagne et l’Italie, on se penche sur le cas de la Slovénie, qui a déçu lors du dernier Euro. Luka Doncic et ses coéquipiers sauront-ils se relever de cet échec ?

Le background international

Avant toute chose, il est important de noter que l’historique de cette sélection est plutôt court. Ses athlètes concourant pour la Yougoslavie jusqu’en 1991, la Slovénie n’a disputé son premier match FIBA qu’en 1992, il y a 31 ans. Son palmarès est donc assez peu fourni : à l’international, elle n’a jamais fait mieux qu’une 7ème place à la Coupe du Monde (2014) et ne s’est qualifié qu’une seule fois pour les Jeux Olympiques (2020). C’est en Europe que les Slovènes ont connu leur plus grand succès avec un titre de champion à l’Euro 2017. Un titre marquant, mais après lequel ils n’ont pas su enchaîner en ratant le Mondial 2019. Ils se sont ensuite ressaisis en terminant 4èmes des J.O. 2020 avant de de décevoir à l’Euro 2022 avec une triste 6ème place. En un mot ? Irrégularité.

Le roster 2023

Jaka Blazic

Jokib Cebasek

Ziga Dimec

Luka Doncic

Zoran Dragic

Gregor Glas

Gregor Hrovat

Aleksej Nikolic

Bine Prepelic

Klemen Prepelic

Ziga Samar

Mike Tobey

Cette année encore, l’effectif slovène fait partie des plus riches et compétitifs du monde. Derrière l’incontestable leader Luka Doncic, les joueurs de talent ne manquent pas, que ce soit dans la raquette avec Mike Tobey ou sur les lignes arrières avec Klemen Prepelic et Gregor Glas. Le roster compte aussi plusieurs joueurs d’expérience présents en sélection depuis de longues années comme les arrières Jaka Blazic et Zoran Dragic.

La Slovénie ne pourra en revanche pas compter sur plusieurs de ses cadres, à commencer par Goran Dragic. Le meneur de 37 ans, qui était sorti de sa retraite internationale pour disputer l’Euro 2022, a choisi de ne pas disputer le Mondial cet été. De son côté, le né-champion NBA Vlatko Cancar a dû déclarer forfait suite à sa rupture des ligaments croisés lors d’un match de préparation face à la Grèce. Victime de la même blessure au mois de juin, Edo Muric ne prendra pas non plus part à la compétition. Ces absences sont un vrai coup dur pour la sélection slovène, comme l’a expliqué l’entraîneur Aleksander Sekulic.

“La poisse semble nous poursuivre jusqu’à la Coupe du monde. Après l’absence d’Edo Muric, c’est au tour de Vlatko Cancar d’être confronté à une blessure similaire. Les deux joueurs sont essentiels pour l’équipe nationale et leur absence au poste crucial d’ailier posera sans aucun doute des problèmes” – Aleksander Sekulic (via Basket News)

Le joueur à suivre

Malgré ces absences, la Slovénie reste un adversaire très dangereux. D’abord, parce qu’elle bénéficie d’un collectif bien huilé qui est toujours capable de performer. Mais surtout, parce qu’elle compte dans ses rangs l’un des meilleurs joueurs de la planète, certainement le meilleur de ce Mondial 2023, monsieur Luka Doncic. Le meneur des Mavs a toujours mis un point d’honneur à représenter son pays, et le fait très bien chaque été depuis plusieurs années. Il a été particulièrement impressionnant lors des Jeux Olympiques de Tokyo en affichant des moyenne de 26 points, 9 rebonds et 8 passes, et a récidivé lors du dernier Euro avec des statistiques similaires.

Seulement, Doncic paraît parfois un peu esseulé dans cette équipe slovène, où il est plusieurs niveaux au-dessus de tous ses coéquipiers. Cela le conduit parfois à monopoliser un peu trop la gonfle, à prendre des tirs très difficiles, notamment à 3 points (31,7% en carrière avec son pays) et à se mettre dans le rouge niveau cardio.

La Slovénie peut-elle décrocher une nouvelle médaille après celle de 2017 ?

Surpris par la Pologne en quarts de finale du dernier Euro, les Slovènes ont échoué à enchaîner une deuxième qualification de suite dans le dernier carré d’une compétition majeure. Cette année, ils auront pour objectif de laver cet affront en jouant a minima les demi-finales afin d’aller chercher une médaille. Sur le papier, cela semble atteignable, mais la concurrence sera rude : entre Etats-Unis, Espagne, France, Canada, Allemagne, Serbie et autres, il n’y aura pas de place pour tout le monde !

La Slovénie va donc devoir élever son niveau de jeu par rapport à l’été dernier… et à ses matchs de préparation, où elle n’a clairement pas brillé. Ce n’est que de la prépa’, mais il y a mieux pour se mettre en route avant une grande compétition que de subir quatre défaites en six matchs (Grèce deux fois, Espagne et Etats-Unis).

Le programme

Samedi 26 août à 13h30 vs Venezuela

Lundi 28 août à 13h30 vs Géorgie

Mercredi 30 août à 14h30 vs Cap-Vert

Entre une préparation difficile et plusieurs absences de taille, la Slovénie n’arrive pas à la Coupe du Monde avec le plein de confiance. Mais cela ne l’empêche pas d’avoir de grandes ambitions à la hauteur du talent présent dans son effectif !