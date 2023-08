À moins de 10 jours du lancement de la Coupe du Monde de Basket 2023, tour d’horizon des équipes qui participeront à ces joutes du 25 août au 10 septembre en Asie. Aujourd’hui, honneur à la Lituanie, le petit pays balte qui mange, dort et respire basket.

Le background international

La Lituanie est un OVNI du basket mondial. Petit pays balte de 2.8 millions d’habitants situé au sud de la Lettonie, son amour pour le basket est inconditionnel. Sport national, de très loin, le basket est une quasi-religion pour les Lituaniens qui ont un palmarès international conséquent. Trois titres européens en 1937 et 1939 (oui ça date un peu) puis en 2003, deux médailles d’argent toujours sur le Vieux Continent en 2013 et 2015, trois médailles de bronze olympiques en 1992, 1996 et 2000 et une médaille de bronze lors du Mondial 2010. En bref, un palmarès long comme le bras avec, en plus d’une ferveur historique, des résultats probants et une place singulière dans le gotha mondial de la balle orange.

Le roster 2023

Eimantas Bendzius

Ignas Brazdeikis

Tomas Dimsa

Rokas Jokubaitis

Vaidas Kariniauskas

Mindaugas Kuzminskas

Gabrielius Maldunas

Donatas Motiejunas

Margiris Normantas

Tadas Sedekerskis

Deividas Sirvydis

Jonas Valanciunas

Comme prévu, des “Ius”, des “Kis” et des “Kas”, les noms sont aussi imprononçables que les joueurs lituaniens sont talentueux. Amputé de leur superstar des Kings, Domantas Sabonis (opéré du pouce), le roster lituanien n’en demeure pas moins qualitatif. Avec une belle ossature qui évolue dans des top clubs européens (Sassari pour Bendzius, Kaunas pour Dimsa et Monaco pour Motiejunas par exemple…) les Lituaniens s’appuieront aussi pendant cette compétition sur leurs hommes forts. Jonas Valanciunas évidemment, le pivot très mobile et très adroit des Pelicans mais également le jeune meneur du Barça, Rokas Jokubaitis.

Le joueur à suivre : Rokas Jokubaitis, une histoire purement lituanienne

Nous aurions pu choisir Jonas Valanciunas ou même Donatas Motiejunas. Mais Rokas Jokubaitis, âgé tout juste de 22 ans, est un profil particulièrement intéressant à suivre dans cette sélection lituanienne. Pourquoi ? Car à son jeune âge, il mène le jeu d’une des meilleures équipes d’Europe : le FC Barcelone. Particulièrement mature dans ses choix et adroit dans ses tirs, Rokas Jokubaitis est un vrai diamant brut poli par… Šarūnas Jasikevičius, entraîneur du Barça, et véritable légende du basket lituanien. Pas étonnant donc de voir l’un des meneurs les plus emblématiques de l’histoire lituanienne abreuver son disciple tout au long de la saison du coté de la Catalogne. Formé à bonne école, la coqueluche du Palau a toutes les clés en main pour continuer de mener sa nation sur les podiums des plus grandes compétitions. Ouvrez bien les yeux et admirez Rokas Jokubaitis pendant ce Mondial, promis, ça vaut le coup.

La Lituanie peut-elle espérer (raisonnablement) une médaille ?

La poule lituanienne (Poule D) n’est pas la plus difficile. Avec le Monténégro, l’Egypte et le Mexique, Valanciunas & Co ont de bonnes chances de sortir de la phase de groupes. Arrivé en phases finales, on sait que la Lituanie va toujours être une équipe difficile à jouer, très compacte défensivement et clinique en attaque. Les limites de cette formation vont peut-être se trouver au niveau du talent offensif où les solutions ne sont pas illimitées. Sortir des poules et embêter des équipes plus complètes lors des phases finales, voilà en gros le plan pour les baltes. Advienne que pourra…

Le programme

vendredi 25 août (14h30) : Egypte – Lituanie

Egypte – Lituanie dimanche 27 août (14h30) : Mexique – Lituanie

Mexique – Lituanie mardi 29 août (14h30) : Montenegro – Lituanie

De beaux joueurs à regarder, un beau pays de basket et une poule abordable. La Lituanie a une jolie carte à jouer dans ce Mondial, en espérant qu’elle ne touche pas trop rapidement ses limites au moment d’affronter des nations plus solides et plus outillées.